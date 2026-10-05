64% ПДФО та додаткові видатки: у Раді розповіли про бюджетні пропозиції для прифронтових громад

Прифронтовим громадам пропонують залишити 64% податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) замість 60%, не вилучати реверсну дотацію з бюджетів громад на територіях активних бойових дій та збільшити фінансування освіти, соціального захисту й медицини.

Як пише Dilo, про це повідомив народний депутат, співголова МФО "Прифронтові території" Михайло Ананченко з посиланням на відповідний законопроєкт із пакетом пропозицій до держбюджету на 2027 рік.

За його словами, пропозиції підготували за ініціативи мера Харкова Ігоря Терехова спільно з Асоціацією прифронтових міст і громад.

Громадам хочуть залишити більше ПДФО

Як зазначає Ананченко, однією з основних пропозицій є збереження частки ПДФО, яка залишається в місцевих бюджетах, на рівні 64% замість 60%. За розрахунками авторів ініціативи, це має забезпечити громадам понад 18 млрд грн додаткового ресурсу.

Також пропонується не вилучати реверсну дотацію в громад, розташованих на територіях активних бойових дій, а для інших громад, які потерпають від російських атак, зменшити її. За оцінкою Ананченка, завдяки цьому на місцях можна буде залишити близько 2,6 млрд грн на безпеку, відновлення та забезпечення роботи критично важливих систем.

Для громад на територіях активних бойових дій пропонують також скасувати обов'язкове місцеве співфінансування невідкладних безпекових проєктів, погоджених обласними військовими адміністраціями. На територіях можливих бойових дій частку такого співфінансування пропонують обмежити 5%. Йдеться, зокрема, про укриття, захисні споруди та безпечне підвезення дітей.

Додаткові кошти на освіту та соціальний захист

Пакет пропозицій передбачає понад 32 млрд грн додаткового фінансування освіти. Зокрема, 25 млрд грн пропонують спрямувати на освітню субвенцію та оплату праці педагогів. Із 1 вересня 2027 року посадовий оклад учителя найнижчої кваліфікаційної категорії пропонують встановити на рівні щонайменше двох мінімальних зарплат.

Ще 5 млрд грн пропонується спрямувати на підвищення зарплат працівникам дошкільної, позашкільної, мистецької, професійної та фахової передвищої освіти, які не фінансуються з освітньої субвенції. На облаштування укриттів у школах і дитсадках пропонують додатково передбачити 2,3 млрд грн.

Крім того, автори ініціативи пропонують збільшити видатки на соціальний захист майже на 28 млрд грн, на медичні проєкти – приблизно на 1,6 млрд грн, а на інші потреби громад – більш ніж на 12 млрд грн.

Окремо пропонується підвищити мінімальну зарплату до 10 тис. грн, а прожитковий мінімум – до 7,6 тис. грн.

Для Сумщини пакет містить окремі пропозиції. Зокрема, для Шосткинської громади пропонують залишити близько 33 млн грн реверсної дотації. У Глухівській громаді серед пріоритетів названі фінансування системи централізованого оповіщення та облаштування укриття у школі.

Раніше Асоціація прифронтових міст і громад повідомила, що підготувала пакет змін до проєкту держбюджету-2027 загальним обсягом близько 75 млрд грн. Пакет був сформований за участі представників прифронтових територій та мав бути переданий народним депутатам для подальшого опрацювання під час розгляду проєкту державного бюджету на 2027 рік.