Зарплаты учителей выросли на 29%: как изменилась оплата труда педагогов в 2026 году

По данным МОН, с 1 января 2026 должностные оклады педагогических и научно-педагогических работников выросли на 30%, а с 1 сентября 2026 – произошло повышение еще на 20%. То есть в целом повышение в 2026 году в отрасли составило +50% по сравнению с прошлым годом.

Об этом сообщает Dilo.ua со ссылкой на OLX Работа.

OLX Работа проанализировали показатели медианных зарплат в сфере образования и исследовали, заметны ли уже нынешние изменения на платформе. Для сравнения взяли данные за август 2026, 2025 и 2024 годов по вакансиям учителя/преподавателя, репетитора и воспитателя.

Динамика изменений по Украине с 2024 года

В целом за 2 года динамика положительна: по Украине медианный показатель вырос для всех трех должностей.

Учитель/преподаватель : в 2025 году медианная зарплата выросла на +3% до 15,5 тыс. грн , а в 2026 – еще на +29%, до 20 тыс. грн.

Репетитор : в 2025 году +30% до 19,5 тыс. грн , а в 2026 – на +3% до 20 тыс. грн

Воспитатель : в 2025 году наблюдали +23% до 16 тыс. грн , а в 2026 – на +16% до 18,5 тыс. грн

Таким образом, за 2 года рост медианной оплаты труда составил +32% на вакансию учителя/преподавателя, +33% на репетитора и +39% на воспитателя. Впрочем, следует учитывать, что кроме основной ставки работник в сфере образования может получать надбавки и доплаты (например, за дополнительную нагрузку), поэтому конечный уровень зарплаты будет отличаться.

"В настоящее время мы уже видим заметный рост зарплатных предложений в сфере образования. В то же время важно понимать, что в государственных учебных заведениях сюда могут также добавляться доплаты и надбавки за престижность, выслугу лет, классное руководство, если мы говорим об учителях. С нововведениями, с 1 сентября, очень ожидаем, что зарплаты и зарплаты нехватку специалистов в образовательной сфере" , – Комментирует Мария Абдуллина, руководитель направления OLX Работа.

Как изменилась зарплата за год по областям

На должность учителя/преподавателя заметные изменения произошли в Днепропетровской и Одесской областях: медианная зарплата за год стала выше на +33%, до 17 тыс. грн и 20 тыс. грн соответственно. В Киевской фиксировали +19% до 25 тыс. грн.

Что касается профессии воспитателя, наибольший рост фиксировали в Харьковской области (+27% до 17,5 тыс. грн), Киевской (+13% до 22,5 тыс. грн) и Одесской (+7% до 16 тыс. грн).

Поэтому в целом на рынке труда мы видим положительную зарплатную динамику в области образования. Нынешние изменения в оплате труда заметны не только на уровне государственных решений, но и в предложениях работодателей. Учитывая определенный дефицит кадров, затронутый и сферой образования, уровень заработной платы становится одним из ключевых факторов удержания текущих работников и привлечения новых.

Напоминаю, в то время когда почти 7 млн украинцев не трудоустроены, три из четырех украинских компаний заявляют о дефиците работников. Поэтому к 2030 году правительство планирует привлечь на рынок труда не менее 2 млн человек.