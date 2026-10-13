Терехов обратился к руководству Рады и правительства по поводу изменений в проект госбюджета-2027

Городской голова Харькова, глава Ассоциации прифронтовых городов и общин Игорь Терехов обратился к председателю Верховной Рады Руслану Стефанчуку и премьер-министру Сергею Корецкому с предложениями по изменениям в проект государственного бюджета на 2027 год.

Как пише Dilo, соответствующие обращения, поддержанные ассоциацией, направлены в Верховную Раду и Кабинет министров.

На чем настаивает Терехов

В обращениях предлагается увеличить финансовые ресурсы местных бюджетов, предусмотреть дополнительные средства на образование, социальную защиту, медицину и восстановление прифронтовых территорий.

В частности, ассоциация предлагает оставлять общинам 64% налога на доходы физических лиц вместо 60%. По ее оценкам, это обеспечит местным бюджетам дополнительные 18,2 млрд грн.

Также предлагается сохранить компенсацию разницы в тарифах на тепло и водоснабжение и ограничить изъятие средств из бюджетов прифронтовых общин через механизм реверсной дотации.

Отдельные предложения предусматривают дополнительное финансирование образования на 32,3 млрд грн, социальной сферы – на 27,9 млрд грн и здравоохранения – на 1,6 млрд грн. Еще 8,45 млрд грн предлагают направить на 51 приоритетный инвестиционный проект.

"Государственный бюджет Украины на 2027 год должен учитывать реальную стоимость обеспечения жизни прифронтовых территорий. Речь идет не о создании особых привилегий для отдельных общин, а о справедливом распределении государственных ресурсов в соответствии с масштабами рисков, разрушений и фактической нагрузки на местные бюджеты", – подчеркнул Терехов.

Откуда предлагают привлечь средства

Для финансирования предложенных изменений ассоциация рассчитывает привлечь в государственный бюджет дополнительные 95 млр грн.

Из них 65 млрд грн предлагается получить благодаря детенизации экономики, борьбе с контрабандой и более эффективному администрированию налогов. Еще 30 млрд грн – через увеличение прогнозируемого перечисления прибыли НБУ в государственный бюджет.

По замыслу ассоциации эти изменения должны быть реализованы без увеличения предельного дефицита бюджета и сокращения расходов на оборону.

Правительство подало проект государственного бюджета на 2027 год №16000 в Верховную Раду 15 сентября. В нем предусмотрены доходы госбюджета в размере 5,648 трлн грн и расходы – 7,272 трлн грн. 16 сентября документ рассмотрел парламентский Комитет по бюджету.

Ассоциация прифронтовых городов и общин подготовила пакет изменений в проект госбюджета общим объемом около 75 млрд грн. Его сформировали при участии представителей прифронтовых территорий и передали народным депутатам.

5 октября народный депутат Михаил Ананченко сообщил, что пакет предложений уже зарегистрирован. В частности, предлагается повысить минимальную зарплату до 10 тыс. грн, а прожиточный минимум – до 7,6 тыс. грн.