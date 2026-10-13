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Терехов обратился к руководству Рады и правительства по поводу изменений в проект госбюджета-2027

Игорь Терехов
Игорь Терехов обратился к Руслану Стефанчуку и Сергею Корецкому / Ассоциация прифронтовых городов и общин

Городской голова Харькова, глава Ассоциации прифронтовых городов и общин Игорь Терехов обратился к председателю Верховной Рады Руслану Стефанчуку и премьер-министру Сергею Корецкому с предложениями по изменениям в проект государственного бюджета на 2027 год.

Как пише Dilo, соответствующие обращения, поддержанные ассоциацией, направлены в Верховную Раду и Кабинет министров.

На чем настаивает Терехов

В обращениях предлагается увеличить финансовые ресурсы местных бюджетов, предусмотреть дополнительные средства на образование, социальную защиту, медицину и восстановление прифронтовых территорий.

В частности, ассоциация предлагает оставлять общинам 64% налога на доходы физических лиц вместо 60%. По ее оценкам, это обеспечит местным бюджетам дополнительные 18,2 млрд грн.

Также предлагается сохранить компенсацию разницы в тарифах на тепло и водоснабжение и ограничить изъятие средств из бюджетов прифронтовых общин через механизм реверсной дотации.

Отдельные предложения предусматривают дополнительное финансирование образования на 32,3 млрд грн, социальной сферы  на 27,9 млрд грн и здравоохранения  на 1,6 млрд грн. Еще 8,45 млрд грн предлагают направить на 51 приоритетный инвестиционный проект.

"Государственный бюджет Украины на 2027 год должен учитывать реальную стоимость обеспечения жизни прифронтовых территорий. Речь идет не о создании особых привилегий для отдельных общин, а о справедливом распределении государственных ресурсов в соответствии с масштабами рисков, разрушений и фактической нагрузки на местные бюджеты",  подчеркнул Терехов.

Откуда предлагают привлечь средства

Для финансирования предложенных изменений ассоциация рассчитывает привлечь в государственный бюджет дополнительные 95 млр грн.

Из них 65 млрд грн предлагается получить благодаря детенизации экономики, борьбе с контрабандой и более эффективному администрированию налогов. Еще 30 млрд грн – через увеличение прогнозируемого перечисления прибыли НБУ в государственный бюджет.

По замыслу ассоциации эти изменения должны быть реализованы без увеличения предельного дефицита бюджета и сокращения расходов на оборону.

Правительство подало проект государственного бюджета на 2027 год №16000 в Верховную Раду 15 сентября. В нем предусмотрены доходы госбюджета в размере 5,648 трлн грн и расходы – 7,272 трлн грн. 16 сентября документ рассмотрел парламентский Комитет по бюджету.

Ассоциация прифронтовых городов и общин подготовила пакет изменений в проект госбюджета общим объемом около 75 млрд грн. Его сформировали при участии представителей прифронтовых территорий и передали народным депутатам.

5 октября народный депутат Михаил Ананченко сообщил, что пакет предложений уже зарегистрирован. В частности, предлагается повысить минимальную зарплату до 10 тыс. грн, а прожиточный минимум – до 7,6 тыс. грн.

Автор:
Майя Калына

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