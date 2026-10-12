Попит на розтермінування готових квартир восени може зрости на 30% – експертка

Попит на програми розтермінування готового житла від забудовників у жовтні-грудні може зрости приблизно на 30% порівняно з літнім періодом. До 90% нових запитів у цьому сегменті можуть припадати на квартири у вже введених в експлуатацію або майже готових будинках, зокрема житло з ремонтом “під ключ”.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на комерційну директорку будівельної компанії GAZDA Маріанна Бігунець.

За її словами, покупці дедалі частіше розглядають розтермінування не лише як спосіб придбати квартиру на ранній стадії будівництва, а як можливість розподілити платежі за вже готове житло.

“Покупець хоче поєднати речі, які ще кілька років тому рідко зустрічалися в одному житловому комплексі: не чекати завершення будівництва, одразу отримати готове житло за принципом “купив і живи” і водночас не викладати всю суму в день угоди. Саме тому розтермінування готових і облаштованих квартир може стати однією з головних особливостей первинного ринку цієї осені та зими”, – зазначила Бігунець.

Найбільший попит, за прогнозом експертки, матимуть безвідсоткові програми розтермінування на 3-5 років. У деяких проєктах перший внесок може становити близько 10% вартості квартири. Водночас конкретні умови залежать від забудовника, готовності будинку, строку виплат та моменту передачі житла.

Окремим сегментом залишаються квартири з готовим ремонтом. За оцінками GAZDA, у західних областях на таке житло наразі припадає близько 20% пропозиції квартир, готових до заселення. Переважно йдеться про житлові комплекси комфорт- та бізнес-класу.

Обмежена пропозиція готових квартир може посилити конкуренцію за них восени. За прогнозом Бігунець, до листопада в найбільш затребуваних житлових комплексах частка непроданих квартир із повним ремонтом може скоротитися приблизно до 5% доступної пропозиції.

Водночас готовність житла стає для покупців важливішою через воєнні ризики та невизначеність із термінами будівництва.

“Війна дуже змінила саме поняття комфорту. Сьогодні для частини покупців вкладати кошти на початкових етапах будівництва – це занадто довгий період ризиків і невизначеності. Ракетні обстріли не чекатимуть завершення будинку, а родині потрібно жити вже зараз. Тому готовність квартири дедалі частіше стає одним із головних аргументів під час вибору житла”, – наголосила експертка.

За її оцінкою, квартира з готовим ремонтом у введеному в експлуатацію комплексі може коштувати на 30-50% дорожче за житло у порівнюваному проєкті, будівництво якого завершене приблизно наполовину. Різницю у вартості формують не лише ремонтні роботи, а й завершене будівництво, готова інфраструктура та можливість швидкого заселення.

При цьому покупці звертають увагу не лише на стан квартири, а й на характеристики самого будинку. Серед ключових критеріїв Бігунець називає можливість швидкого заселення, прогнозовану кінцеву вартість, посильний перший внесок і щомісячний платіж, безпеку та енергоавтономність.

Зокрема, покупців цікавить, які саме системи продовжують працювати під час відключень електроенергії: опалення, водопостачання, насоси, освітлення місць загального користування, ліфти та системи контролю доступу. Важливими залишаються також наявність укриття або підземного паркінгу.

За оцінками GAZDA, більшості цих характеристик у західних областях наразі відповідають до 15% нових житлових комплексів.

Водночас експертка радить покупцям готового житла уважно перевіряти умови угоди. Зокрема, варто переконатися, що будинок введений в експлуатацію, перевірити документи на квартиру та з'ясувати, що саме входить у комплектацію ремонту.

У разі купівлі в розтермінування важливо перевірити, чи фіксується кінцева ціна, чи передбачена індексація, які наслідки прострочення платежів та умови дострокового погашення. Також покупцеві варто уточнити, коли він отримує ключі та право користування житлом.

“У готовій квартирі покупцеві набагато легше перевірити, за що саме він платить. Але слово “готова” не повинно присипляти пильність. Треба перевірити якість ремонту, роботу інженерії й особливо уважно прочитати договір розтермінування. Тоді можливість швидко заселитися не обернеться поспішним рішенням під час самої покупки”, – підсумувала Маріанна Бігунець.

Нагадаємо, у Києві у зв'язку з погіршенням безпекової ситуації різко впали ціни на оренду квартир. Найбільше зниження зафіксували у Святошинському районі – на 7%, до 13 тис. грн. У Дніпровському оренда подешевшала на 6%, до 12 тис. грн, у Подільському – на 5%, до 19 тис. грн.