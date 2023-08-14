"Новая почта" запускает адресную доставку в Латвии и Эстонии

С сентября 2023 года "Новая почта" стартует с адресной доставкой в Эстонии и Латвии. Украинцы смогут заказывать курьера в любой город этих стран.

Об этом 14 августа сообщила пресс-служба "Новой почты".

Курьерская служба будет работать по будням с 08:00 до 17:00. Услуга позволит отправить или получить документы и посылки до 30 кг. В компании предупреждают, что доставка будет от 5 дней.

Чтобы отправить по адресу, нужно будет оформить заявку на вызов курьера на сайте Nova Post или в мобильном приложении.

"В Латвии и Эстонии мы будем стартовать с услуги курьерской доставки, чтобы отправить в Украину или доставить из Украины. Ведь это именно те логистические сервисы, которыми жители этих стран пользуются чаще всего. Открытие первого отделения Nova Post в Латвии ожидается в октябре, в Эстонии - в ноябре", - рассказала CEO Nova Post в Литве, Латвии и Эстонии Светлана Книга.

Nova Post открыла уже отделения в пяти странах ЕС: Польше, Литве, Чехии, Румынии и Германии.



Недавно компания запустила новую услугу клиентам в Литве. Теперь отправить документы и посылки до 30 кг в Украину можно не выходя из дома, а вызвав курьера компании в адрес.