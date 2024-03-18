"Нова пошта" почала доставляти замовлення з українського OLX у Польщу

Відтепер українці у Польщі можуть замовляти речі із маркетплейса OLX Україна у будь-яке відділення Nova Post. При цьому вартість товару не повинна перевищувати 1800 грн.

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Про це повідомила пресслужба Нової пошти.

Зазначається, що послуга доступна всім користувачам сайту та додатків olx.ua з українським номером телефону та українською банківською карткою. Строк доставки у Польщу - від 3 днів, після підтвердження угоди продавцем.

У "Новій пошті" наголошують, що послуга доступна тільки для товарів, що дозволені до пересилки через кордон.

Щоб замовити товар із маркетплейса у відділення Nova Post у Польщі потрібно:

обрати товар на сайті або в додатку olx.ua вартістю до 1800 грн;

натиснути "Купити із доставкою" та вибрати опцію "Нова пошта у Польщу";

заповнити свої ПІБ українською та обрати місто та відділення Nova Post у Польщі;

сплатити на сайті за доставку товару, вартість та збір за сервіс "Безпечна угода" українською банківською карткою онлайн;

очікувати підтвердження угоди від продавця та доставки вашого замовлення у відділення в Польщі.

Найпопулярнішими категоріями замовлень наразі є одяг, книги та дрібна техніка.

Нагадаємо, перше відділення "Нової пошти" у Польщі відкрилося у жовтні 2022 року.

Також зазначимо, що за підсумками 2023 року "Нова пошта" доставила 412 млн посилок та вантажів, з них 10,2 млн – міжнародних посилок. Це на 30% більше, ніж роком раніше.

"Нова пошта" відкриває нові відділення за кордоном

"Нова пошта" активно відкриває нові відділення за межами України. Так, у середині грудня 2023 року перше відділення відкрилося в Італії – воно стало 80-м за межами України.

Загалом це вже одинадцята європейська країна, де почала працювати Nova Post. Раніше Nova Post запрацювала в Польщі, Литві, Чехії, Румунії, Німеччині, Словаччині, Естонії, Латвії, Угорщині та Молдові. До жовтня 2024 року компанія планує розпочати роботу ще у 17 країнах Європи.

Фото: ua.depositphotos.com