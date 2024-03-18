"Новая почта" начала доставлять заказы с украинского OLX в Польшу

Теперь украинцы в Польше могут заказывать вещи с маркетплейса OLX Украина в любое отделение Nova Post. При этом стоимость товара не должна превышать 1800 грн.

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Об этом сообщила пресс-служба Новой почты.

Услуга доступна всем пользователям сайта и приложения olx.ua с украинским номером телефона и украинской банковской картой. Срок доставки в Польшу – от 3 дней, после подтверждения сделки продавцом.

В "Новой почте" отмечают, что услуга доступна только для товаров, разрешенных к пересылке через границу.

Чтобы заказать товар с маркетплейса в отделение Nova Post в Польше, нужно:

выбрать товар на сайте или в приложении olx.ua стоимостью до 1800 грн;

нажать "Купить с доставкой" и выбрать опцию "Новая почта в Польшу";

заполнить свои ФИО на украинском и выбрать город и отделение Nova Post в Польше;

оплатить на сайте доставку товара, стоимость и сбор за сервис "Безопасная сделка" украинской банковской картой онлайн;

ожидать подтверждения сделки от продавца и доставки вашего заказа в отделение в Польше.

Самыми популярными категориями заказов являются одежда, книги и мелкая техника.

Напомним, первое отделение "Новой почты" в Польше открылось в октябре 2022 года.

Также отметим, что по итогам 2023 года "Новая почта" доставила 412 млн посылок и грузов, из них 10,2 млн - международных посылок. Это на 30% больше, чем годом ранее.

"Новая почта" открывает новые отделения за границей

"Новая почта" активно открывает новые отделения за пределами Украины. Так, в середине декабря 2023 года первое отделение открылось в Италии – оно стало 80-м за пределами Украины.

В общем, это уже одиннадцатая европейская страна, где начала работать Nova Post. Ранее Nova Post заработала в Польше, Литве, Чехии, Румынии, Германии, Словакии, Эстонии, Латвии, Венгрии и Молдове. К октябрю 2024 года компания планирует начать работу еще в 17 странах Европы.

Фото: ua.depositphotos.com