Россия возобновила экспорт бриллиантов, несмотря на санкции

Страна-агрессор РФ нашла способ избегать санкций, наложенных на сбыт ее бриллиантов, зарабатывая ежемесячно сотни миллионов долларов. Соответствующие сделки в основном проходят через индийские банки.

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Об этом сообщает Bloomberg.

Как отмечает издание, охватившая в этом году мир бриллиантов паника начинает утихать, а российский добывающий гигант "Алроса" непублично возобновил экспорт до почти довоенного уровня.

Сообщается, что на долю российской компании "Алроса" приходится около трети мировых поставок алмазного сырья. И после введения западных санкций на импорт резко поднялись цены на более мелкие и более дешевые бриллианты.

Компания "Алроса" фактически принадлежит государству: федеральное правительство владеет 33% акций, еще 25% имеют местные власти.

Покупка российских бриллиантов преимущественно происходит через индийские банки, так как Индия является крупнейшим центром отделки и огранки драгоценных камней. При этом источники издания отмечают, что европейские клиенты также покупают эти алмазы.

"Алроса" продает бриллианты покупателям в Индии и Европе преимущественно в обмен на рупии.

Несмотря на то, что эти финансовые операции не нарушают санкции или законодательство, во избежание репутационных рисков их стараются не разглашать.

"Сделки заключаются тихо - даже по стандартам известной своей закрытостью бриллиантовой индустрии - и "Алроса" прекратила публиковать информацию о продажах или финансовых показателях", - пишет Bloomberg.

По информации издания, российская компания ежемесячно продает бриллиантов более чем на 250 млн долл., что всего на 20-30% меньше, чем довоенные объемы продаж, и контролирует треть мирового рынка необработанных бриллиантов.

Отметим, в рамках седьмого пакета санкций против страны-агрессора России ЕС наложил частичное эмбарго на золото. Согласно ему, российское золото в Европе запретят (кроме ювелирных изделий), но это, скорее, символический шаг, поскольку ЕС все равно сейчас не покупает слитки у России.