Украина предлагает запретить авиатранзит в Россию и Белоруссию

Для ограничения экономического потенциала Украина предлагает ввести новые санкции против страны агрессора РФ и Беларуси посредством запрета авиатранзита.

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Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль во время брифинга по итогам двусторонней встречи со своей литовской коллегой Ингридой Шимоните, пишет "Интерфакс-Украина".

"Сегодня мы хотим предложить новую инициативу, новые санкции - запрет авиатранзита в Российскую Федерацию и Беларусь", - подчеркнул глава украинского правительства.

Он пояснил, что подобная инициатива призвана ограничить экономический потенциал агрессора, а также усилить санкционное давление на врага.

Шмигаль также подчеркнул, что январская договоренность стран Балтии об унифицированном применении санкций делает их более эффективными и действенными.

Ранее Шмигаль предлагал международным партнерам после победы в войне с РФ ввести дополнительный специальный налог на российские газ, нефть и другие сырьевые материалы, чтобы покрыть нанесенный Украине ущерб.

Заметим, по итогам двусторонней встречи с литовской коллегой, Шмигаль сообщил, что Литва приобретет для Украины 3 тысячи беспилотников, а также выделит 15 млн евро на программы реабилитации раненых украинских военных.