Американская нефтесервисная компания SLB не планирует уходить с рынка России

Нефтесервисная группа SLB, штаб-квартира которой находится в США, не собирается покидать российский рынок.

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Об этом заявил исполнительный директор SLB Оливье Ле Пеш, передает Forbes со ссылкой на Financial Times.

Он заявил, что компания пока не решила, брать ли пример с двух своих крупнейших конкурентов - Baker Hughes и Halliburton, по поводу продажи активов в России, и придерживается контрактов с клиентами.

"Когда мы примем решение, мы обнародуем это, если понадобится. Но сейчас решения пока нет", – сказал Ле Пеш.

Издание пишет, что SLB сопротивляется давлению украинского правительства и правозащитных групп, требующих выхода из России. Они утверждают, что присутствие компании в стране помогает генерировать доходы от нефти, используемые для поддержки военных усилий РФ.

"Там команда работает автономно… Мы защищаем наши активы, это наш приоритет. Мы защищаем наших людей", – заявил исполнительный директор SLB в интервью.

Вместе с тем, по его словам, SLB с июля ввела меры контроля, "чтобы предотвратить и запретить какие-либо поставки и поддержку технологий" в Россию. По мнению Ле Пеша, этот шаг в долгосрочной перспективе усугубит способность страны разрабатывать некоторые ее морские нефтяные месторождения.

Напомним, еще в марте 2022 года SLB пошла на добровольные меры по сокращению своей деятельности в РФ и объявила, что не будет делать новые инвестиции в Россию и не будет внедрять там новые технологии.

Отметим также, что в апреле 2023 года Национальное агентство Украины по предотвращению коррупции внесло SLB в перечень международных спонсоров войны. В нем заявили, что компания после вторжения России в Украину "не только не осудила военные действия агрессора, но и расширила свой бизнес на его территории" и работает с находящимися под санкциями "Газпромом", "Роснефтью" и "Лукойлом".

А в июле 2023 года стало известно, что SLB, реагируя на расширение международных санкций против России, полностью прекращает поставки продукции и технологий в эту страну. Однако, в отличие от своих конкурентов, она по-прежнему сохраняет присутствие в стране.

Ле Пеш отметил, что SLB действует "в соответствии с международными санкциями и экспортными ограничениями". Также он добавил, что компания по-прежнему поддерживает международное сообщество, осуждая и призывая к прекращению войны в Украине.

Закрытие реестра "международных спонсоров войны"

Отметим, что заявление о невыходе компании SLB с российского рынка прозвучало на фоне того, что Кабинет Министров решил закрыть реестр "международных спонсоров войны".

В Кабмине отметили, что во время заседания была заслушана информация МИД о многочисленных обращениях представителей дипломатического корпуса стран-партнеров по поводу отсутствия нормативной базы для существования списка "международных спонсоров войны". Кроме того, Министерством юстиции отмечено неприемлемость распространения от имени государства такой информации без урегулирования вопросов на законодательном уровне.

В СНБО заявили, что необходимости в дополнительных институциях по реализации государственной санкционной политики нет, поскольку вся исчерпывающая информация по этому вопросу включена в "Государственный реестр санкций".

В свою очередь в НАПК признали, что действительно существует вопрос дальнейшего функционирования списка.

Заметим, НАПК уже два года самостоятельно определяет, какие компании являются "международными спонсорами войны". Иногда это создает Украине проблемы с другими государствами – Венгрией (из-за OTP Bank), Австрией (из-за Raiffeisen Bank), Китаем и Грецией. Поэтому ведомство приостановило процесс внесения компаний в перечень международных спонсоров войны.

Спонсоры войны: какое влияние имеет список?

В список международных спонсоров войны НАПК вносит международные компании нероссийского происхождения, которые оказывают косвенную поддержку военным усилиям РФ (например, платят налоги, поставляют важные товары, способствуют российской пропаганде или мобилизационной кампании).

В список включено более 40 компаний. В частности, речь идет об Alibaba, Philip Morris, Unilever, Procter&Gamble и Xiaomi.

На своем сайте НАПК пишет, что обозначение компании международным спонсором войны является лишь репутационным, а "судьей, присяжными и палачом" должно быть мировое сообщество.

Чтобы агентство исключило ту или иную фирму из перечня, она должна выйти с российского рынка (или прекратить ведение бизнеса из РФ) или: