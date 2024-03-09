Удары украинских БПЛА негативно повлияли на нефтеперерабатывающие мощности РФ, - британская разведка

Разведка Великобритании провела анализ, как атаки украинских беспилотников по объектам в РФ повлияли на нефтеперерабатывающую отрасль России.

Об этом говорится в свежем обзоре Минобороны Великобритании.

В ведомстве отмечают, что вполне вероятно, что нефтеперерабатывающие мощности России были временно сокращены из-за многочисленных ударов украинских беспилотников по нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) по всей России.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 09 March 2024.



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1 марта 2024 года Россия ввела шестимесячный запрет на экспорт бензина для стабилизации цен на внутреннем рынке на фоне роста спроса.

"Постановлением правительства РФ от 29 февраля 2024 года №243 возобновляется экспортное эмбарго, действовавшее с 21 сентября 2023 года по 17 ноября 2023 года", - говорится в сообщении.

В разведке подчеркивают, что запрет на экспорт снизит давление на поставки и позволит России провести ремонт ее НПЗ. Ремонт, вероятно, займет больше времени, чем обычно, поскольку западные санкции препятствуют импорту некоторых необходимых компонентов.

"Российское правительство будет особенно чувствительно к росту цен на бензин и другие товары повседневного спроса накануне президентских выборов в России, которые состоятся 15-17 марта", - подытожили в британском Минобороны.

Какие цели будут достигнуты в результате обстрелов российских НПЗ

Как писало Delo.ua в статье "Атаки на российские НПЗ. Заставит ли это Кремль уйти из Украины", удары по российским нефтеперерабатывающим заводам дают возможность достичь сразу двух целей.

Во-первых, это снижает отгрузку высокомаржинальных нефтепродуктов и таким образом снижает поступление средств в российский бюджет.

Во-вторых, горючее необходимо российской армии, поэтому топливный коллапс в России мог бы снизить способность страны-агрессора вести агрессивную войну в Украине. Однако достичь этих целей будет непросто, поскольку объемы нефтепереработки в России достаточно значительны.

Пока оценить объемы убытков российских НПЗ является достаточно сложной задачей, поскольку российские госкомпании по понятным причинам не будут публиковать такие данные. Оценить реальный ущерб нефтеперерабатывающему сектору можно будет лишь отслеживая объемы поставок российских нефтепродуктов в будущем. Тем не менее, можно констатировать, что в условиях санкций россиянам будет достаточно сложно восстанавливать уже поврежденные мощности.

Фото: ua.depositphotos.com