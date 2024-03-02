Болгария полностью отказалась от российской нефти

Болгария с 1 марта прекратила импорт российской нефти, таким образом досрочно завершая действующее для нее до конца 2024 освобождение от запрета на ввоз этого энергоресурса из РФ.

Об этом сообщает болгарское информационное издание "БГНЕС".

Полная остановка импорта российской нефти

Болгария и несколько других стран Евросоюза были освобождены от запрета на импорт нефти из России до конца 2024 года, однако правительство республики решило отказаться от российского сырья досрочно.

Отмечается, что 1 марта вступило в силу решение парламента Болгарии, принятое в конце 2023 года.

Согласно ему был утвержден график, по которому предполагалось сокращение импорта вдвое с 1 января, с 1 февраля – до 25 процентов, а полная его остановка – с 1 марта.

Единственный НПЗ в Болгарии принадлежит компании "ЛУКойл". Мощность завода в Бургасе – 8,8 млн тонн. Компания также управляет сетью более 500 АЗС в стране.

Болгарский НПЗ "Лукойл-Нефтехим" не ввозит российское сырье с начала этого года, и это никак не отразилось на экономике государства.

Напомним, в рамках девятого пакета санкций ЕС против РФ было принято решение, позволившее Болгарии, Венгрии, Чехии и Словакии экспортировать продукты переработки российской нефти. Эти три страны блока получили отсрочку от применения эмбарго по поставкам российской нефти.

В настоящее время остаются три страны ЕС, которые получают российскую нефть. Это Венгрия, Словакия и Чехия – они осуществляют импорт через трубопровод "Дружба".

Какая ситуация с газом

10 декабря Сербия и Болгария завершили строительство газопровода, целью которого является уменьшение зависимости от российского газа путем диверсификации поставок.

В октябре Болгария ввела налог на российский природный газ, который транзитом проходит через ее территорию в страны Евросоюза.

Сумма налога составляет 20 болгарских львов ($10,76) за мегаватт-час газа российского происхождения. Это примерно 20% от цены эталонного европейского газа, продаваемого в региональном центре Амстердама.