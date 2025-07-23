- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Курс валют на 23 июля 2025: сколько стоит доллар, евро и злотый?
Официальный курс гривни по отношению к доллару США незначительно укрепился, а евро подорожало на восемь копеек.
Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 23.07.2025 (среда).
Курс доллара
- 1 доллар США – 41,77 грн (-5 коп.).
Курс евро
- 1 евро – 48,87 грн (+8 коп.).
Курс злотого
- 1 злотый – 11,48 грн (+4 коп.).
Курс валют в обменниках
По данным "Минфина", наличный курс доллара , евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:
|Валюта
|Курс (покупка/продажа)
|Доллар США
|41,60/41,70 грн
|Евро
|48,87/49,10 грн
|Злотый
|11,40/11,50 грн
Курс доллара, евро и злотого в кассах банков
В разных банках Украины по состоянию на 23 июля курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):
|Банк/Валюта
|Доллар
|Евро
|Злотый
|ПриватБанк
|41,33/41,93
|48,15/49,15
|Ощадбанк
|41,35/41,95
|48,45/49,20
|11,00/11,60
|ПУМБ
|41,50/42,10
|48,40/49,10
|11,23/11,53
|Укргазбанк
|41,35/41,95
|48,45/49,20
|11,00/11,60
|Райффайзен
|41,60/41,88
|48,40/49,05
Заметим, по оценкам экспертов, НБУ в ближайшие недели может зафиксировать стоимость евро в диапазоне 48,5-49,5 грн. и вместе с тем подтолкнуть доллар выше 42 грн. Детальнее о том, каким будет курс валют, читайте в материале Delo.ua.