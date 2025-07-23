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Курс валют на 23 июля 2025: сколько стоит доллар, евро и злотый?

доллар
Фото: Freepik

Официальный курс гривни по отношению к доллару США незначительно укрепился, а евро подорожало на восемь копеек.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 23.07.2025 (среда).

Курс доллара

  • 1 доллар США – 41,77 грн (-5 коп.).

Курс евро

  • 1 евро – 48,87 грн (+8 коп.).

Курс злотого

  • 1 злотый – 11,48 грн (+4 коп.).

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина",   наличный курс доллара , евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа)
Доллар США 41,60/41,70 грн
Евро 48,87/49,10 грн
Злотый 11,40/11,50 грн

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 23 июля курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый
ПриватБанк 41,33/41,93 48,15/49,15
Ощадбанк 41,35/41,95 48,45/49,20 11,00/11,60
ПУМБ 41,50/42,10 48,40/49,10 11,23/11,53
Укргазбанк 41,35/41,95 48,45/49,20 11,00/11,60
Райффайзен 41,60/41,88 48,40/49,05

Заметим, по оценкам экспертов, НБУ в ближайшие недели может зафиксировать стоимость евро в диапазоне 48,5-49,5 грн. и вместе с тем подтолкнуть доллар выше 42 грн. Детальнее о том, каким будет курс валют, читайте в материале Delo.ua.

Автор:
Светлана Манько