Курс валют на 23 липня 2025 року: скільки коштує долар, євро та злотий?

Офіційний курс гривні щодо долара США несуттєво зміцнився, а євро подорожчало на вісім копійок.

Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 23.07.2025 (середа).

Курс долара

1 долар США – 41,77 грн (-5 коп.).

Курс євро

1 євро – 48,87 грн (+8 коп.).

Курс злотого

1 злотий – 11,48 грн (+4 коп.).

Курс валют в обмінниках

За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках виглядає наступним чином:

Валюта Курс (купівля/продаж) Долар США 41,60/41,70 грн Євро 48,87/49,10 грн Злотий 11,40/11,50 грн

Курс долара, євро і злотого в касах банків

У різних банках України станом на 23 липня курс валют виглядає так (купівля/продаж):

Банк / Валюта Долар Євро Злотий ПриватБанк 41,33/41,93 48,15/49,15 Ощадбанк 41,35/41,95 48,45/49,20 11,00/11,60 ПУМБ 41,50/42,10 48,40/49,10 11,23/11,53 Укргазбанк 41,35/41,95 48,45/49,20 11,00/11,60 Райффайзен 41,60/41,88 48,40/49,05

Зауважимо, за оцінками експертів, НБУ у найближчі тижні може зафіксувати вартість євро у діапазоні 48,5-49,5 грн і разом з тим підштовхнути долар вище 42 грн. Детальніше про те, яким буде курс валют, читайте у матеріалі Delo.ua.