От 41,5 до 45: каким будет курс доллара осенью и до конца года – консенсус-прогноз аналитиков КИТ Group, Dragon Capital и Concorde Capital

Украинский валютный рынок завершил первое полугодие 2025 года в относительно стабильном состоянии. Как изменится ситуация осенью и до конца года? Журналисты сформировали консенсус-прогноз от аналитиков ведущих финансовых и инвестиционных институтов.

Прогнозы аналитиков Dragon Capital, КИТ Group и Concorde Capital сходятся в одном: стремительных обвалов или взлетов не ожидается, но повышение давления на курс гривны возможно.

Так, аналитики КИТ Group, крупнейшего оператора рынка обмена валют, считают, что базовым сценарием остается курс в диапазоне 43-44,5 грн/доллар на конец года. Но события могут развиваться по нескольким разным сценариям.

"Базовый сценарий на конец года – курс в диапазоне 43–44,5 грн/доллар с допустимыми ситуативными отклонениями в зависимости от развития внешних событий и действий Национального банка", – прогнозируют в КИТ Group.

В краткосрочной перспективе до осени возможен инерционно-стабильный сценарий с незначительными колебаниями. По оценкам компании курс может остаться в пределах 41,5–42,5 грн/доллар, если не произойдет существенных внешних или внутренних шоков.

"В такой среде риски девальвации, безусловно, существуют. Но их реализация зависит от ряда внешних и внутренних факторов, это не заранее определенный сценарий", — подчеркивают аналитики.

Похожего мнения придерживаются и специалисты Dragon Capital, недавно улучшившие собственный прогноз благодаря "существенным объемам финансовой помощи" от западных партнеров.

"Мы ожидаем, что НБУ вернется к контролируемому и постепенному ослаблению гривны во втором полугодии, когда темпы инфляции начнут снижаться. Однако, учитывая существенные объемы финансовой помощи, мы повысили прогноз резервов НБУ до 59 млрд долларов (с 41 млрд долларов) и снизили прогноз курса на конец года", — отметили в инвестгруппе.

К концу 2025 года в Dragon ожидают курс 44 грн/доллар, хотя ранее предполагали 45. Такой прогноз остается действующим при сохранении объемов помощи и прекращении активных боевых действий.

В Concorde Capital также не прогнозируют резкие курсовые изменения. По словам руководителя аналитического департамента компании Александра Паращия, курс будет оставаться под контролем благодаря политике НБУ и относительной предсказуемости макрофинансовых показателей.

"Из-за этого среднегодовой курс будет составлять около 42 гривен с небольшим отклонением в ту или иную сторону", — считает Паращий.

"Однако даже с учетом данных факторов мы исходим из того, что базовый сценарий остается неизменным", –добавил аналитик, имея в виду курс на уровне 44 грн/доллар на конец года.

В КИТ Group при этом не исключают сценарияконтролируемой девальвации, которая может использоваться как инструмент бюджетной поддержки.

"Нельзя исключать, что определенная контролируемая девальвация может рассматриваться как способ бюджетной балансировки. Однако только при условии, что она не спровоцирует ажиотажа и будет оставаться в пределах контролируемых ожиданий", – отмечают в компании.

Таким образом, консолидированный консенсус-прогноз ключевых финансовых и инвестиционных институтов определяет осенний и годовой диапазон курса доллара в пределах 41,5–45 грн.

Это ориентир, учитывающий как сохранение стабильности, так и потенциальное влияние внешних и внутренних рисков. Однако все эксперты подчеркивают: для обвала гривни, которого опасаются украинцы, предпосылок пока нет.