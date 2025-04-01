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У березні 2025 року розміновано майже 7,6 тис. га деокупованих територій
У березні 2025 року підрозділи розмінування Міноборони України очистили 7 598.23 га деокупованих територій від вибухонебезпечних предметів.
Про це інформує пресслужба Міноборони.
Основні цифри
Зокрема, протягом місяця було очищено:
- 6 927.45 га земель сільськогосподарського призначення;
- 22.93 км автомобільних доріг;
- 5.7 км ліній електропередачі;
- 25.1 км залізниці;
- 5.71 га житлових ділянок
Протягом зазначеного періоду сапери виявили та знешкодили 3 966 вибухонебезпечних об'єктів. З початку широкомасштабного вторгнення загальна кількість знищених небезпечних предметів досягла 430 050.
На кінець березня кількість сертифікованих операторів протимінної діяльності зросла до 87 осіб, серед яких 4 нові фахівці приєдналися до лав за останній місяць.
Потреби у розмінуванні
Нагадаємо, партнери нададуть Україні 700 млн євро на розмінування до 2034 року. Бюджет на 2025 рік заплановано на рівні 130 млн євро.
Додамо, що для українських саперів впроваджується курс підготовки фахівців з розмінування за рівнями EOD 1-3, який викладатимуть ветерани армій країн-членів НАТО.
Зауважимо, Міноборони працює над забезпеченням рівних можливостей у доступі до роботи у сфері протимінної діяльності. Понад третина фахівців протимінної діяльності в Україні складають жінки.