Сертифікація операторів протимінної діяльності стане доступною через "Дію": що відомо

Кабмін спростив сертифікацію операторів протимінної діяльності (ПМД), дозволивши подавати документи через портал “Дія” та врегулювавши розгляд апеляцій і скарг щодо порушення прав третіх осіб.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу Мінекономіки.

Як зміниться сертифікація операторів ПМД

"Ухвалені сьогодні зміни – це наступний етап впровадження експериментального проєкту сертифікації операторів через портал "Дія". Наприкінці минулого року ми внесли рамкові зміни, які дозволили почати роботу над технічною частиною проєкту, а сьогодні детально прописали ключові процеси сертифікації", – сказав заступник міністра економіки України Ігор Безкаравайний.

Оновлена постанова передбачає нові підстави для призупинення дії сертифіката відповідності: зокрема, якщо оператор протимінної діяльності не виконує роботи за призначенням упродовж двох років, сертифікат можуть призупинити.

Також запроваджено механізм позапланового моніторингу операторів із чітко визначеними підставами для його проведення. Перевірки охоплюватимуть лише ті аспекти, які безпосередньо стосуються причини перевірки. Наприклад, у разі інциденту з вибухонебезпечними предметами буде проаналізовано дотримання протоколів безпеки та кваліфікацію персоналу, але не фінансову документацію.

Зміни мають на меті уніфікувати процес сертифікації, зробити його більш прозорим і дієвим, підвищити ефективність операторів та забезпечити їм можливість оскарження рішень сертифікаційних органів.

Про розмінування

Раніше повідомлялось, що українські військові навчатимуться розмінуванню за підтримки американської компанії Tetra Tech. Підготовка проходитиме на базі навчально-випробувального комплексу з розвитку новітніх технологій у сфері протимінної діяльності, цивільного захисту та екологічної безпеки.

У березні 2025 року підрозділи розмінування Міноборони України очистили 7 598.23 га деокупованих територій від вибухонебезпечних предметів. Україна сподівається повернути 80% потенційно забруднених вибухонебезпечними предметами та мінами земель у господарське використання протягом 10 років.