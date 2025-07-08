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Датская машина уже разминировала более 560 гектаров в Харьковской области

Hydrema MCV 910
Hydrema MCV 910. Фото: Минобороны

С помощью машины механизированного разминирования Hydrema MCV 910 датского производства уже очистили от взрывоопасных предметов более 560 гектаров Харьковской области.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.

Отмечается, что, начиная с 2024 года, эти машины задействованы в разминировании деоккупированных территорий в составе подразделений разминирования оборонного ведомства. В настоящее время они ускоряют очищение полей от мин и взрывоопасных остатков войны.

В настоящее время более 25 000 гектаров области разминировано, еще около миллиона гектаров нуждаются в обследовании на наличие взрывоопасных предметов.

В настоящее время вовлечены в очистку Харьковщины 119 групп разминирования Сил безопасности и обороны и 132 группы операторов противоминной деятельности. В общей сложности с начала полномасштабного вторжения на территории области они обезвредили более 270 000 взрывоопасных предметов.

Фото 2 — Датская машина уже разминировала более 560 гектаров в Харьковской области

О Hydrema MCV 910

18-тонная машина механизированного разминирования Hydrema MCV 910 датского производства предназначена для обезвреживания противопехотных и противотанковых мин, содержащих до 10 кг взрывчатых веществ.

Машина может очищать полосу до 3.5 метров в ширину, в том числе автомобильные и грунтовые дороги. Обезвреживание выполняется с помощью вращающихся и ударяющих об почву цепей, вызывающих разрушение или детонацию мин, установленных на глубину до 30 см.

Пластина, отражающая осколки, сделана из броневой стали. Она расположена в задней части «молотарки», что гарантирует максимальную степень защиты от осколков и предотвращает их попадание в операторскую кабину.

Кабина тральщика надежно защищает экипаж не только от взрывов, но и от стрелкового оружия.

Недавно на учебно-испытательном комплексе UTTC состоялась демонстрация современной техники для разминирования. Производители представили роботизированные комплексы, дроны, механизированные машины и мобильные платформы, способные эффективно очищать территории взрывоопасных предметов в полевых условиях.

Автор:
Светлана Манько