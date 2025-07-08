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Разминирование в июне: фермерам вернули еще 820 га земель

разминирование
В июне фермеры получили 820 гектаров разминированных земель

В июне фермеры получили в пользование еще 820 гектаров разминированных земель. В то же время операторы противоминной деятельности приступили к работе по очистке около 2,5 тысячи гектаров территорий.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Минэкономики.

По данным ведомства, на июнь гуманитарным разминированием в Украине занимались более 100 операторов и 278 машин для разминирования.

Кроме того, в июне Министерство обороны открыло Учебно-испытательный комплекс по развитию новейших технологий в сфере противоминной деятельности. Кроме того, подписано Соглашение между Италией и ПРООН о финансировании противоминной деятельности в Украине на сумму 1,5 млн. евро.

Заместитель Министра экономики Украины Игорь Безкаравайный подчеркнул, что работа над внедрением в сфере противоминной деятельности новых технологий и инструментов, позволяющих ускорить освобождение территорий от мин и взрывчатки, будет продолжаться.

Фото 2 — Разминирование в июне: фермерам вернули еще 820 га земель

Напомним, Украина демонстрирует существенный прогресс в сфере гуманитарного разминирования. По официальным данным, площадь потенциально заминированных территорий уменьшилась более чем на 20% по сравнению с концом 2022 года.

В мае 2025 г. украинские фермеры получили в использование около 660 гектаров очищенных от мин и взрывоопасных предметов участков.

Автор:
Татьяна Бессараб