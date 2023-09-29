Украине не хватает врачей: что происходит на рынке труда в медицине

Есть ли дефицит сотрудников на рынке труда в категории "Медицина, фармацевтика" и какую зарплату предлагают работодатели, читайте в материале.

Рынок труда в сфере медицины восстановился на 114%

Начало полномасштабного вторжения заметно отразилось на рынке труда в категории "Медицина, фармацевтика": по данным системы управления наемом (СУН) Work.ua количество вакансий здесь сократилось в 7 раз. Если в феврале 2022 года количество предложений работы в этой категории составляло 5663 , то в марте их осталось только 806. Постепенное, но уверенное обновление традиционно замедлилось в октябре с его обстрелами энергетической инфраструктуры.

Уже в апреле 2023 года вакансий для медиков стало больше, чем до полномасштабного вторжения. При этом аналитики Work.ua зафиксировали восстановление рынка труда на 114% - имеем 6 465 вакансий в августе 2023 года. Кстати, по количеству предложений работы категория "Медицина, фармацевтика" занимает десятое место на рынке труда.

Наибольшее количество предложений работы в категории традиционно сосредоточено в Киевской области - 2570 вакансий. В то же время, это одна из немногих областей, где вакансий все же меньше, чем было до полномасштабной войны. Также много работы для медицинского персонала предлагают в Днепропетровской ( 610 ), Львовской ( 553 ), Одесской ( 546 ) и Харьковской областях ( 341).

Если сравнить с февралем 2022 года, наибольшую динамику обновления показывает преимущественно мероприятие Украины. Иногда вакансий в категории здесь вдвое и даже втрое больше, чем до полномасштабного вторжения. По показателю возобновления количества вакансий лидируют:

Закарпатская (307%);

Ровенская (253%);

Черновицкая (230%);

Волынская (182%);

Ивано-Франковская область (180%).

Это соответствует общей тенденции рынка труда на западе Украины: в этих областях количество вакансий ощутимо больше довоенного уровня.

А вот в прифронтовых областях восстановление есть, но происходит довольно медленными темпами. Нехватку медицинского персонала в этих регионах подтверждают и работодатели. Своим опытом поиска специалистов поделилась директор ООО "ВИТАЦЕНТР" - медицинской клиники в Запорожье - Наталья Бурзаева:

"Отзывов на врачебные специальности, на вакансии анестезиста и рентгенолаборанта нет вообще. Таких специалистов нет и среди резюме соискателей. В дефиците медицинские сестры, потому что подходящих кандидатов очень мало. Многие соискатели имеют просроченные медицинские документы, потому что давно не работали в медицинской сфере и не проходили обязательное для медработников повышение квалификации"

По словам Натальи, дефицит кадров связан с тем, что город Запорожье расположен в районе проведения боевых действий, и с начала полномасштабной военной агрессии многие выехали в более безопасные регионы Украины или за границу. Мужчины мобилизованы в ряды ВСУ, а некоторые женщины вынуждены ухаживать за детьми, потому что их не с кем оставлять, а детсады и школы не работают. Внутри перемещенные лица надолго не задерживаются в городе и едут дальше в безопасные регионы Украины.

Относительно военного учета женщин-медиков проблем не возникнет, считает Бурзаева. Украинские врачи и медицинские сестры почти все без исключений находятся на военном учете. Для тех женщин, кто еще не встал на военный учет, есть время до 2026 года, чтобы это сделать.

"Больше нас волнует вопрос, если женщин-медиков начнут мобилизовать в ряды ВСУ, тогда действительно возникнет серьезная проблема и дефицит кадров обострится еще больше или приведет к тому, что мы не сможем предоставлять качественные медицинские услуги населению из-за нехватки персонала", - отметила Бурзаева. .

Благотворительные и общественные организации ищут психологов

В августе 2023 года наибольшее количество вакансий разместили работодатели по отраслям:

"Медицина, здравоохранение, аптеки" (69%);

"Красота, фитнес, спорт" (5%);

"Химическая промышленность, фармацевтика" (5%);

"Образование, наука" (4%);

"Поиск персонала, HR" (4%).

Как сравнить с прошлым годом, первая пятерка отраслей не изменилась. Здесь все логично: салоны красоты ищут косметологов и специалистов по лазерной эпиляции, школы – медсестер и психологов, рекрутинговые агентства – HR-ов по направлению Human Care.

А вот в первой десятке появились представители отрасли "Неприбыльные, благотворительные и общественные организации". Они прежде всего ищут психологов: треть вакансий от отрасли предназначены именно для этих специалистов.

Наибольшее количество вакансий в августе 2023 года предлагают следующим специалистам:

медсестра - 1075;

провизор - 930;

ассистент стоматолога - 578;

медицинский представитель - 333;

врач общей практики - 278;

администратор - 267;

массажист - 262;

специалист по лазерной эпиляции - 214;

психолог - 184;

ветеринарный врач - 153.

"Медицина, фармацевтика" — та категория, в которой почти нет менее менее востребованных должностей, как сравнить с февралем 2022 года. Только за последний год спрос на администраторов и провизоров вырос в 2,5 раза, психологов, логопедов, ассистентов стоматолога, медицинских сестер — в 2 раза.

Что касается портрета желаемого кандидата, то в 67% вакансий от соискателей ожидают опыт работы. Соответственно, 33% предложений подходят искателям без опыта. На 14% вакансий готовы взять студентов, на 8% людей с инвалидностью. 4% предложений работы предназначены для ветеранов, 3% - для пенсионеров. Только 1% вакансий подразумевает дистанционную занятость. Это, прежде всего, работа для операторов колл-центров в медицинских клиниках, менеджеров по продажам, психологов.

Актуальность ментального здоровья сказывается и на рынке труда

Данные системы управления наемом (СУН) отражают общий тренд на заботу о ментальном здоровье. Так, по сравнению с февралем 2022 года, восстановление по должности "психолог" составило 242 %. То есть спрос на специалистов вырос в 2,5 раза.

Как и в категории, здесь наблюдалось резкое падение количества вакансий в марте 2022 года. Еще одно падение Work.ua зафиксировало в октябре того же года. Это может быть связано со "штормом" на рынке труда, вызванным обстрелами энергетической инфраструктуры. Пока же видим, что спрос на специалистов по психологическому здоровью очень велик.

Что касается отраслей, нуждающихся в психологах, то это "Образование, наука" (40%), "Неприбыльные, благотворительные и общественные организации" (27%), "Медицина, здравоохранение, аптеки" (16%), "Поиск персонала, HR" (5%), "Услуги для населения и бизнеса" (4%), "Государственные организации" (2%), "Энергетика" (2%).

Интересно, что психологов теперь ищут энергетические компании, также значительно вырос запрос на психологов от общественных организаций. Наличие корпоративного психолога в современных реалиях – один из элементов бренда работодателя и дополнительная неденежная мотивация для сотрудников.

Квалифицированный врач – на вес золота

Конкуренция в категории "Медицина, фармацевтика" сейчас почти вдвое ниже, чем на рынке труда как таковом. По данным системы управления наемом (СУН) Work.ua на одну вакансию в этой категории в среднем претендует 6 человек. На первый взгляд, все равно как и до полномасштабного вторжения (7 претендентов на должность).

Однако ситуация в медицине очень полярна. С одной стороны есть значительная конкуренция за предложения работы, которые предусматривают меньшие требования к образованию и квалификации. Однако с другой стороны, на вакансии для врачей работодатели получают всего по 1–2 отзыва.

К примеру, выше среднего конкуренция на должности оператора контакт-центра (27 отзывов на 1 вакансию), администратора (24), психолога (17), менеджера по продажам, специалиста по лазерной эпиляции (12), продавца-консультанта (чаще всего — в магазин оптики, 9).

А вот где работодателям очень сложно найти кандидатов, то это на должности заведующего аптекой, гастроэнтеролога, ветеринарного врача, врача УЗИ, кардиолога, эндокринолога (1 отзыв), зубного техника, семейного врача, провизора (до 2 отзывов), педиатра, ассистента, офтальмохирурга, логопеда (2–3 отзыва).

Руководитель отдела HR в сети аптек "Подорожник" Светлана Бойко, прокомментировала дефицит кадров.

"У нас есть серьезный дефицит квалифицированных фармацевтов и заведующих аптеками. Очень остро проблему мы почувствовали когда началась война, и сейчас это только нарастает. Многие выезжают за границу, а также их мобилизуют", - говорит она.

Зарплаты в медицине уверенно растут

Средняя заработная плата в категории "Медицина, фармацевтика" составляет 17 500 грн., как и на рынке труда в целом. С начала полномасштабной войны средняя зарплата в категории выросла на 14% (с 15000 до 17500 грн).

Самые высокие доходы у специалистов в Херсонской (23 375 грн), Киевской и Кировоградской (20 000 грн), Черкасской и Донецкой областях (18 000 грн). А вот самую маленькую зарплату медикам предлагают в Тернопольской области (13500 грн).

Самый высокий заработок в вакансиях из категории "Медицина, фармацевтика" на Work.ua сейчас предлагают таким специалистам (кроме руководящих должностей):

41 250 грн - эндодонтист;

35 000 грн - химик-технолог;

27 500 грн - менеджер по продажам;

25 000 грн - зубной техник, медицинский представитель, хирург;

23 500 грн - психиатр;

22 500 грн - биолог, врач общей практики, врач УЗИ, подолог;

22 000 грн - специалист по лазерной эпиляции;

21 500 грн - заведующий аптекой;

20 000 грн - анестезиолог, ветеринарный врач, гинеколог, гирудотерапевт, кардиолог, массажист, офтальмохирург, педиатр, семейный врач.

А вот самые низкие зарплаты у уборщиков (8150 грн), санитаров (8250), ассистентов ветеринарного врача (11000).

Должности, в которых больше выросли зарплаты с января 2022 по август 2023 года:

на 67% (с 12 000 до 20 000) - офтальмохирург;

на 67% (с 15 000 до 25 000) – хирург;

на 60% (с 12 520 до 20 000) – химик;

на 58% (с 12 500 до 19 750) – реабилитолог;

на 50% (с 10 000 до 15 000) – психолог;

на 38% (с 14 500 до 20 000) – анестезиолог;

на 33% (с 15 000 до 20 000) – ветеринарный врач;

на 33% (с 15 000 до 20 000) – массажист;

на 29% (с 14 000 до 18 000) – провизор;

на 26% (с 17 000 до 21 500) – заведующий аптекой;

на 25% (с 14 500 до 18 150) – врач-координатор;

на 24% (с 12 500 до 15 500) – лаборант;

на 23% (с 11 000 до 13 500) – логопед.

Зарплаты в медицине уверенно растут

Средняя заработная плата в категории "Медицина, фармацевтика" составляет 17 500 грн., как и на рынке труда в целом. С начала полномасштабной войны средняя зарплата в категории выросла на 14% (с 15000 до 17500 грн).

Самые высокие доходы у специалистов в Херсонской (23 375 грн), Киевской и Кировоградской (20 000 грн), Черкасской и Донецкой областях (18 000 грн). А вот самую маленькую зарплату медикам предлагают в Тернопольской области (13500 грн).

Самый высокий заработок в вакансиях из категории "Медицина, фармацевтика" на Work.ua сейчас предлагают таким специалистам (кроме руководящих должностей):

41 250 грн - эндодонтист;

35 000 грн - химик-технолог;

27 500 грн - менеджер по продажам;

25 000 грн - зубной техник, медицинский представитель, хирург;

23 500 грн - психиатр;

22 500 грн - биолог, врач общей практики, врач УЗИ, подолог;

22 000 грн - специалист по лазерной эпиляции;

21 500 грн - заведующий аптекой;

20 000 грн - анестезиолог, ветеринарный врач, гинеколог, гирудотерапевт, кардиолог, массажист, офтальмохирург, педиатр, семейный врач.

А вот самые низкие зарплаты у уборщиков (8150 грн), санитаров (8250), ассистентов ветеринарного врача (11000).

Должности, в которых больше выросли зарплаты с января 2022 по август 2023 года:

на 67% (с 12 000 до 20 000) – офтальмохирург;

на 67% (с 15 000 до 25 000) – хирург;

на 60% (с 12 520 до 20 000) – химик;

на 58% (с 12 500 до 19 750) – реабилитолог;

на 50% (с 10 000 до 15 000) – психолог;

на 38% (с 14 500 до 20 000) – анестезиолог;

на 33% (с 15 000 до 20 000) – ветеринарный врач;

на 33% (с 15 000 до 20 000) – массажист;

на 29% (с 14 000 до 18 000) – провизор;

на 26% (с 17 000 до 21 500) – заведующий аптекой;

на 25% (с 14 500 до 18 150) – врач-координатор;

на 24% (с 12 500 до 15 500) – лаборант;

на 23% (с 11 000 до 13 500) – логопед.

О чем нам говорит статистика

Сегодня в категории "Медицина, фармацевтика" вакансий даже больше, чем было до полномасштабного вторжения. Они, прежде всего, сосредоточены на западе страны. А вот количество предложений работы в прифронтовых регионах еще не достигло довоенного уровня.

Вместе с увеличением количества вакансий выросли и зарплаты, кое-где на 67%. В общем, средняя зарплата в медицине соответствует средней зарплате на рынке труда.

Но находить кандидатов на эти вакансии – задача со звездочкой. А ведь предложения работы для квалифицированного медицинского персонала получают небольшое количество отзывов. В то же время, наблюдается достаточно высокая конкуренция за должности, которые предусматривают меньшие требования к кандидатам.

Что касается портрета кандидата, то, прежде всего, это молодые женщины до 35 лет. В то же время более трети кандидатов имеет значительный опыт работы в профессии - более 5 лет. Зато кандидаты старшего возраста, имеющие наибольший опыт, теряют возможности, потому что не пользуются современными инструментами поиска работы, например Work.ua.

Актуализация темы ментального здоровья отразилась и на рынке труда: по сравнению с февралем 2022 года спрос на психологов вырос в 2,5 раза.

Работодатели, с которыми общался Work.ua, рассказали о значительных трудностях, с которыми они сталкиваются при поиске медицинского персонала. Это отток квалифицированных кадров за границу, перемещение работников в пределах Украины в более безопасные регионы, трудности в сочетании карьеры и материнства.