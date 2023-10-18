Гайд для работодавців, які хотіли б наймати ветеранів та ветеранок або вже співпрацюють з ними

Організація Ветеран Хаб підготувала набір інструментів для бізнесу, щоб покращити управлінські та HR-процеси. Довідник стане у пригоді організаціям та компаніям, які хотіли б наймати або вже співпрацюють із ветеранами та ветеранками. Гайд буде корисним усім співробітникам будь-якої компанії, які залучені до відбору, онбордингу та супроводу нових колег. Delo.ua тезисно розповідає про сфери, в яких шукають роботу ветерани, рекрутинг кандитатів-ветеранів з інвалідністю та як їм створювати резюме, а роботодавцям наймати таких людей.

П'ять сфер, в яких шукають роботу ветерани

Після закінчення служби ветеран або ветеранка звільняється з військової служби і повертається до цивільного життя. Зокрема, вони починають шукати роботу. У Ветеран Хаб зазначили, що понад 60% ветеранів змінили роботу після повернення з АТО/ООС. З них понад 50% – за власним бажанням та через причини, не пов’язані зі службою (такі як травмування та переїзд).

Найчастіше ветерани шукають місце роботи у таких сферах:

Охорона та громадська безпека.

Будівництво та ремонт.

Логістика та ремонт автомобілів.

Гуртова та роздрібна торгівля, продажі та закупівлі.

Аграрна сфера та видобування.

Чому ветерани є кандидатами для работодавців

Організація виділила найпоширеніші негативні стереотипи про ветеранів серед роботодавців:

Образа та відчуття, що інші люди їм винні. Психологічні розлади та проблеми зі здоров’ям.

Застарілі професійні навички через перерву у професійному досвіді.



Однак знання та навички, які ветерани здобувають під час служби та притаманні їм риси часто відповідають портрету “ідеального співробітника” багатьох компаній. Адже ветерани та ветеранки мають такі риси:

Вміння володіти собою. Кризові ситуації, які виникають під час служби, а особливо у зоні бойових дій, часто значно серйозніші від тих, що бувають в цивільному житті. Ветерани здобувають навички та вміння вирішувати їх швидко та без зайвих емоцій.

"Командир одного з наших колег-ветеранів завжди повторює: "У критичній ситуації ти автоматично зробиш лише те, що зробив до того 5 тисяч разів. Тоді мозок зробить це незалежно від того, чи ти щойно прокинувся, чи заціпенів від страху. І це те, що завжди рятує життя". Вміння практикувати до високого рівня професіонала – сильний бік ветеранів", - розповіли в організаціїї.

Стійкість та витримка. Ветерани можуть швидко реагувати в критичних умовах, орієнтуються в несподіваних ситуаціях, вміють владнати емоції та бути холоднокровними.

Відповідальність. Ветерани звикли сприймати певні правила не як обмеження, а як звичайні обставини та норми роботи, готові підпорядковуватись регламентам. Тому зарекомендували себе як працівники, на яких завжди можна покластися.

Дисциплінованість та чіткість, прийняття субординаціїта ієрархії. Військовий чи військова — це людина, яка може вдало організовувати свій час. Для нього чи неї звичним є поняття дедлайну і розуміння, як важливо виконувати завдання вчасно. Або ж наскільки великою буде ціна за відтермінування завдання. Тому скіли планування, тайм-менеджменту та самоорганізації зазвичай в них прокачані на високому рівні. Саме поєднання дисциплінованості, системності, відповідальності й організованості зі здатністю швидко реагувати на виклики та змінювати поведінку залежно від обставин є сильною рисою ветерана чи ветеранки. Такі працівники одночасно системні, структурні, але при цьому гнучкі.

Навички військової справи, навички володіння технікою. Багато військових спеціальностей передбачають добре знання різноманітних механізмів: від звичайних авто до електропроводки танків. А ще — вміти провести базовий ремонт машини в польових умовах. Багато ветеранів мали досвід роботи та зі складнішою, сучасною технікою, зокрема з дронами та коптерами та новітніми комп’ютеризованими системами.

Ветерани обов’язково вміють поводитися з вогнепальною зброєю та набоями. Учасники бойових дій вчаться надавати першу домедичну допомогу та можуть поділитися цими знаннями з колегами.

"Коли ви наймаєте ветерана чи ветеранку, з великою ймовірністю ви берете в команду самостійного менеджера. Зазвичай ветерани швидко приймають рішення і залишаються спокійними, навіть у стресових ситуаціях. Запрошуйте на роботу ветеранів, окрім прямої експертизи, вони вміють діяти швидко й самостійно, та по-чесному вписують стресостійкість у свої сильні якості", - підкреслили в організації.

Рекрутинг кандидатів-ветеранів з інвалідністю

Сьогодні десятки тисяч українських військових зазнають поранень, захищаючи нашу країну, і частина з них житиме решту життя з набутою інвалідністю. Поширені травми цих ветеранів включають:

втрату кінцівок;

опіки,

травми спинного мозку;

посттравматичний стресовий розлад (ПТСР);

втрату слуху,

черепно-мозкові травми тощо.

Законодавчо ветерани з інвалідністю мають пріоритет у пошуку і збереженні роботи під час скорочення кадрів та право на отримання додаткової відпустки та зарплати у випадку тимчасової втрати працездатності, в реальності інвалідність надто часто слугує перепоною при пошуку та збереженні роботи в Україні.

Згідно з дослідженням проведеним програмою реінтеграції ветеранів до повномасштабного вторгнення 31% ветеранів втратили роботу через постійну або тимчасову інвалідність (21% тимчасово безробітних через хворобу, або інвалідність, або декретну відпустку, ще 10% безробітних на постійній основі через інвалідність).

Кроки, які можуть зробити роботодавці для етичного найму ветеранів з інвалідністю

Ветерани з інвалідністю мають мати рівні права та можливості, а також рівне ставлення в усіх аспектах працевлаштування: найм, кар’єрне просування, звільнення та будь-які інші зміни.

Для більш ефективного та людяного процесу найму ветеранів, які набули інвалідності перш за все необхідно оцінити свою поточну культуру та підхід до найму. Зокрема, бізнесу потрібно дати відповідь на такі питання:

Як би ви описали вашу поточну культуру працевлаштування? Чи відкрита вона для людей з інвалідністю? Чи присутня в компанії система адаптації працівника? Чи враховує ця система потреби при адаптації працівника з інвалідністю? Чи можливо інтегрувати до компанії працівника-ветерана з її допомогою?

Наскільки ви готові забезпечити адаптацію та розвиток працівників? Чи можливості для розвитку працівників з інвалідністю настільки ж високі, як і решти працівників?

Як побудова справедливого процесу найму працівників-ветеранів з інвалідністю узгоджується з цілями вашої організації?



Процес підбору персоналу починається з відкриття вакансії, тож зазначте у вакансії наступне:

що робота доступна для осіб з інвалідністю та що відбір побудовано на принципі рівних можливостей.

зробіть документи, дотичні до рекрутингу (такі як заяви та брошури), доступними в альтернативних форматах (наприклад, шрифтом Брайля, великим шрифтом тощо), або забезпечте допомога ветеранам у заповненні матеріалів заяв, якщо це необхідно.

поширюйте вакансії серед організацій, які навчають та/або підтримують ветеранів з інвалідністю.

плануйте проведення інтерв’ю з урахуванням доступності. Подумайте чи доступне місце проведення співбесіди для людини в кріслі колісному. Як щодо співбесіда онлайн? Запитайте у кандидата чи платформа для онлайн співбесіди є доступною для кандидата.

подумайте про формат підтримки працівників з інвалідністю при прийнятті на роботу. До прикладу, медичне страхування або забезпечення дистанційного формату роботи, гнучкий графік тощо.

переконайтеся, що в оголошенні про вакансію немає нічого, що перешкоджало б людям з інвалідністю подавати резюме. Наприклад, роботодавці не повинні зазначати в оголошеннях про вакансії, що кандидати повинні мати "відмінне здоров’я" або описувати, як повинна виконуватись робоча задача (наприклад, "вимагає тривалої роботи"), а натомість мають описувати фактичну функцію, яку потрібно виконувати, наприклад, "ручне переміщення вантажів вагою понад 50 кг" тощо.

Резюме

Ветерани та ветеранки під час служби здебільшого виконують однакові функції, незалежно від статі. Подекуди у цивільному житті, ті ж самі уміння та посади, які займали жінки та чоловіки на випередження вважаються "чоловічими" професіями, наприклад, охорона. Важливо пам’ятати, що лише у Збройних силах України служать понад 50 тисяч жінок. Це дає певність: велика кількість ветеранок мають потрібні та необхідні вміння для тих самих професій у військовому, і цивільному житті відповідно.

Загалом в Україні понад півтори тисячі військових посад – для кожної функції, яка може знадобитися в умовах війни. Їх можна дуже грубо поділити на за такими напрямами:

"Ви можете погуглити незнайому посаду, щоб сформувати своє враження про досвід людини. Та найкраще — уточніть ключову експертизу напряму в кандидата чи кандидатки у телефонній розмові. Спосіб опису свого досвіду, військового чи цивільного – це лише слова, за якими часом ховаються однакові чи схожі вміння", - кажуть у Ветеран Хаб.

Прогалина у резюме

Якщо ви читаєте резюме кандидата чи кандидатки й бачите неочікувану прогалину в 1-3-7 років, можливо у цей час людина служила. З цієї ж причини у деяких ветеранів є велика прогалина між здобуттям освіти й далі — ніякого досвіду протягом років.

Однак завжди можна уточнити наявність або відсутність бойового досвіду, одним прямим питанням: “Скажіть, будь ласка, ви маєте досвід участі у бойових діях?” Так само під час телефонної розмови ви можете запитати будь-які уточнювальні питання щододосвіду кандидата чи кандидатки. Проте, можливо, ніщо не викличе ваших додаткових питань на етапі відбору резюме, ви можете здогадатися, що перед вами ветеран або ветеранка за такими підказками в образі й поведінці.

Співбесіда з ветераном або ветеранкою

Деякі поради для першої розмови, які зроблять її комфортнішою для всіх сторін:

Знайомство. Розмова про військовий досвід кандидата під час першого знайомства найбільш імовірно дасть вам перевагу перед іншими роботодавцями, з якими спілкується ветеран або ветеранка, та стане однією зі спільних тем для розмов на співбесіді. Співрозмовник оцінить вашу увагу до свого резюме. Пам’ятайте про візуальний контакт з кандидатом, для нього важливо, що вислухаєте його, а не просто задаєте ряд формальних питань. Домовленість про правила. Якщо вам з якихось причин не комфортна тема, яку піднімає кандидат на співбесіді, або вона не стосується роботи чи досвіду, будьте чесними та відвертими, як з іншими кандидатами та проговоріть з кандидатом рамки: “я поважаю ваш досвід та бажання поділитися, та все ж мені не комфортно продовжувати говорити на цю тему”. Пам’ятайте про загальні етичні норми й запитуйте, чи готові ваші кандидати-ветерани говорити на чутливі теми.



Якщо ви збираєтеся зробити пропозицію роботи ветерану чи ветеранці і будете сповіщати про своє рішення, то зазначте, скільки триватимуть усілякі бюрократичні етапи оформлення нового співробітника.

Проте якщо ви обрали іншу людину, подбайте про чесний та вчасний фідбек:

одразу сповістіть кандидатів, які не пройшли відбір.

дайте відмову так, щоб у ветерана чи ветеранки не склалося враження, що вони не здобули роботу суто через військовий досвід.

підготуйте розгорнутий фідбек — це допоможе ветерану чи ветеранці підтягнути свої хард скіли для подібних вакансій.

якщо ви прагнете запрошувати на роботу ветеранів і надалі, скажіть про це. Можливо, ветеран або ветеранка, які не пройшли відбір самі, зможуть порекомендувати на цю посаду своїх побратимів або посестер.