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Українці стали менше оформлювати "Зелену картку": за пів року — лише 654 тисячі договорів

Зелена картка
Зелена картка

У першому півріччі 2025 року українські автовласники уклали 654 038 міжнародних договорів страхування "Зелена картка". Це на 8,74% менше, ніж за аналогічний період 2024 року.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Моторно (транспортного) страхового бюро України.

Основною причиною зниження стало скорочення дозволених строків перебування автомобілів з українською реєстрацією у деяких країнах ЄС. Через це частина водіїв була змушена перереєструвати транспортні засоби за місцем проживання та користуватися послугами місцевих страховиків.

Найбільшу кількість договорів у січні–червні 2025 року оформили такі компанії:

  • "Українська страхова група" – 144 958 договорів;
  • "ТАС" – 128 668;
  • "ПЗУ Україна" – 82 259;
  • "Княжа Вієнна іншкранс груп" – 66 956;"ВУСО" – 47 063.

Попри зниження кількості договорів, сукупна сума страхових премій за "Зеленою карткою" зменшилася лише на 1,67% — до понад 2,6 мільярда гривень. Лідерами за обсягом нарахованих премій залишаються "ТАС", "Українська страхова група" та "ПЗУ Україна".

Така динаміка свідчить про часткову стабілізацію попиту, однак і надалі залежить від регуляцій у країнах Європейського Союзу.

Додамо, за І квартал 2025 року українські автовласники уклали 298 518 міжнародних договорів страхування "Зелена картка", що на 12,51% менше, ніж за аналогічний період минулого року. 

Автор:
Тетяна Гойденко