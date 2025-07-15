За другий квартал регламентні виплати МТСБУ зросли втричі: майже 367 мільйонів гривень

Моторне (транспортне) страхове бюро України у другому кварталі 2025 року здійснило 7 211 регламентних виплат із Фонду захисту потерпілих на загальну суму 366,9 мільйона гривень. Порівняно з аналогічним періодом 2024 року обсяг виплат зріс на 180%, а їх кількість — на 222%.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на МТСБУ.

Найбільший обсяг відшкодувань було зафіксовано в травні — 2 561 виплата на суму 125,9 млн грн. У квітні виплатили 123,3 млн грн, а в червні — 117,8 млн грн, що відповідно на 176,2% та 227,7% більше, ніж у ті самі місяці минулого року.

Ключову частку в загальній структурі виплат (понад 60%) зайняли компенсації за зобов’язаннями страховиків, які втратили членство в МТСБУ через банкрутство, ліквідацію або невідповідність вимогам регулятора. Таких виплат у II кварталі 2025 року було здійснено 5 549 на суму 227,5 млн грн, тоді як торік за аналогічний період — лише 269 на суму 5,8 млн грн.

Це стало можливим завдяки впровадженню механізму, передбаченого чинною редакцією Закону України №3720-IX. Він дозволяє здійснювати регламентні виплати без необхідності очікувати на судове рішення щодо банкрутства страховика, що суттєво прискорило компенсаційний процес для потерпілих у ДТП.

Наступною за обсягом категорією стали ДТП, скоєні водіями без чинного поліса ОСЦПВ. За такими випадками МТСБУ провело 1 349 виплат на суму 116,3 млн грн — на 45,9% більше, ніж торік. Частка цієї категорії в загальному обсязі виплат зменшилася з 61,1% у 2024 році до 31,7% у 2025-му.

Ще 237 виплат на суму 16,7 млн грн здійснено за ДТП, скоєними пільговими категоріями водіїв. Порівняно з другим кварталом 2024 року це на 42% менше. Їхня частка в загальному обсязі склала 4,54%.

За ДТП, спричиненими невстановленими транспортними засобами, було здійснено 16 виплат на суму 1,5 млн грн. У таких випадках компенсується лише шкода, завдана життю та здоров’ю потерпілих.

МТСБУ наголошує, що продовжує активну роботу над забезпеченням своєчасної та ефективної компенсації потерпілим, зокрема в умовах зростання навантаження на Фонд захисту.

Додамо, за травень 2025 року МТСБУ здійснило 2 561 регламентні виплати з Фонду захисту потерпілих у ДТП. Загальний обсяг виплат склав 125,9 млн грн. Показник кількості виплат у порівнянні з травнем 2024 року збільшився на 217,7%, а сума виплат – на 151,5%.