За второй квартал регламентные выплаты МТСБУ выросли втрое: почти 367 миллионов гривен

Моторное (транспортное) страховое бюро Украины во втором квартале 2025 года произвело 7211 регламентных выплат из Фонда защиты пострадавших на общую сумму 366,9 миллиона гривен. По сравнению с аналогичным периодом 2024 года, объем выплат вырос на 180%, а их количество — на 222%.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на МТСБУ.

Наибольший объем возмещений был зафиксирован в мае - 2561 выплата на сумму 125,9 млн грн. В апреле выплатили 123,3 млн грн, а в июне - 117,8 млн грн, что соответственно на 176,2% и 227,7% больше, чем в те же месяцы прошлого года.

Ключевую долю в общей структуре выплат (более 60%) заняли компенсации по обязательствам страховщиков, лишившихся членства в МТСБУ из-за банкротства, ликвидации или несоответствия требованиям регулятора. Таких выплат во II квартале 2025 года было произведено 5549 на сумму 227,5 млн грн, тогда как в прошлом году за аналогичный период — только 269 на сумму 5,8 млн грн.

Это стало возможным благодаря внедрению механизма, предусмотренного действующей редакцией Закона №3720-IX. Он позволяет осуществлять регламентные выплаты без необходимости ожидать судебного решения о банкротстве страховщика, что существенно ускорило компенсационный процесс для пострадавших в ДТП.

Следующей по объему категории стали ДТП, совершенные водителями без действующего полиса ОСАГО. По таким случаям МТСБУ произвело 1 349 выплат на сумму 116,3 млн грн — на 45,9% больше, чем в прошлом. Доля этой категории в общем объеме выплат уменьшилась с 61,1% в 2024 году до 31,7% в 2025 году.

Еще 237 выплат на сумму 16,7 млн грн произведено по ДТП, совершенным льготными категориями водителей. По сравнению со вторым кварталом 2024 это на 42% меньше. Их доля в общем объеме составила 4,54%.

По ДТП, вызванным неустановленными транспортными средствами, было произведено 16 выплат на сумму 1,5 млн грн. В таких случаях компенсируется только вред, причиненный жизни и здоровью потерпевших.

МТСБУ отмечает, что продолжает активную работу по обеспечению своевременной и эффективной компенсации пострадавшим, в частности в условиях роста нагрузки на Фонд защиты.

Добавим, за май 2025 года МТСБУ произвело 2561 регламентные выплаты из Фонда защиты пострадавших в ДТП. Общий объем выплат составил 125,9 млн. грн. Показатель количества выплат по сравнению с маем 2024 увеличился на 217,7%, а сумма выплат – на 151,5%.