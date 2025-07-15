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За второй квартал регламентные выплаты МТСБУ выросли втрое: почти 367 миллионов гривен

МТСБУ
За второй квартал регламентные выплаты МТСБУ выросли втрое

Моторное (транспортное) страховое бюро Украины во втором квартале 2025 года произвело 7211 регламентных выплат из Фонда защиты пострадавших на общую сумму 366,9 миллиона гривен. По сравнению с аналогичным периодом 2024 года, объем выплат вырос на 180%, а их количество — на 222%.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на МТСБУ.

Наибольший объем возмещений был зафиксирован в мае - 2561 выплата на сумму 125,9 млн грн. В апреле выплатили 123,3 млн грн, а в июне - 117,8 млн грн, что соответственно на 176,2% и 227,7% больше, чем в те же месяцы прошлого года.

Ключевую долю в общей структуре выплат (более 60%) заняли компенсации по обязательствам страховщиков, лишившихся членства в МТСБУ из-за банкротства, ликвидации или несоответствия требованиям регулятора. Таких выплат во II квартале 2025 года было произведено 5549 на сумму 227,5 млн грн, тогда как в прошлом году за аналогичный период — только 269 на сумму 5,8 млн грн.

Это стало возможным благодаря внедрению механизма, предусмотренного действующей редакцией Закона №3720-IX. Он позволяет осуществлять регламентные выплаты без необходимости ожидать судебного решения о банкротстве страховщика, что существенно ускорило компенсационный процесс для пострадавших в ДТП.

Следующей по объему категории стали ДТП, совершенные водителями без действующего полиса ОСАГО. По таким случаям МТСБУ произвело 1 349 выплат на сумму 116,3 млн грн — на 45,9% больше, чем в прошлом. Доля этой категории в общем объеме выплат уменьшилась с 61,1% в 2024 году до 31,7% в 2025 году.

Еще 237 выплат на сумму 16,7 млн грн произведено по ДТП, совершенным льготными категориями водителей. По сравнению со вторым кварталом 2024 это на 42% меньше. Их доля в общем объеме составила 4,54%.

По ДТП, вызванным неустановленными транспортными средствами, было произведено 16 выплат на сумму 1,5 млн грн. В таких случаях компенсируется только вред, причиненный жизни и здоровью потерпевших.

МТСБУ отмечает, что продолжает активную работу по обеспечению своевременной и эффективной компенсации пострадавшим, в частности в условиях роста нагрузки на Фонд защиты.

Добавим, за май 2025 года МТСБУ произвело 2561 регламентные выплаты из Фонда защиты пострадавших в ДТП. Общий объем выплат составил 125,9 млн. грн. Показатель количества выплат по сравнению с маем 2024 увеличился на 217,7%, а сумма выплат – на 151,5%.

Автор:
Татьяна Гойденко