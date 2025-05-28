МТСБУ в апреле выплатило более 123 млн грн пострадавшим в ДТП: компенсации выросли почти втрое

В апреле 2025 года Моторное (транспортное) страховое бюро Украины (МТСБУ) осуществило 2429 регламентных выплат из Фонда защиты пострадавших на общую сумму 123,7 млн грн.

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Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на МТСБУ.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года это почти трехэтажный рост: количество выплат увеличилось на 181,8%, а их сумма – на 177,2%.

Наибольшую долю выплат (66,3%) составили компенсации пострадавшим в ДТП по потерявшим членство в Бюро страховыми компаниями. За месяц МТСБУ произвело 1888 таких выплат на сумму 82,07 млн грн.

Стремительный рост стал возможен благодаря вступлению в силу норм Закона №3720-IX, позволяющих МТСБУ оперативно компенсировать убытки без ожидания решения суда о банкротстве страховщика.

Новый механизм существенно сократил сроки рассмотрения дел и усилил защиту потерпевших в ДТП, которые раньше оставались без выплат из-за проблем со страховой компанией.

Другие категории выплат

33,09 млн грн (26,7% от общей суммы) было выплачено за ДТП, совершенные незастрахованными транспортными средствами. МТСБУ провело 428 таких выплат, что на 0,94% больше, чем в прошлом, а сумма выплат выросла на 19,2%. Для сравнения, в апреле 2024 года эта категория составила 62,2% всех выплат;

97 выплат на 7,42 млн грн было произведено пострадавшим в ДТП по вине водителей льготных категорий (участники боевых действий, лица с инвалидностью и т.п.). Это на 28,6% меньше по количеству и на 19% меньше по сумме чем в апреле 2024 года;

Выплаты за ДТП с неустановленными транспортными средствами существенно сократились — всего 3 случая на 170 тыс. грн, против 8 выплат за аналогичный период в прошлом году.

Кроме регламентных выплат, МТСБУ в апреле вернуло 1,01 млн грн гарантийных взносов страховым компаниям, являющимся членами Бюро.

Напомним, в первом квартале 2025 года МТСБУ произвело 5 242 регламентных выплат из Фонда защиты пострадавших на общую сумму 290,3 млн грн. Это в 2,6 раза больше по числу и в 2,5 раза больше по сумме, чем за аналогичный период 2024 года.