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МТСБУ в апреле выплатило более 123 млн грн пострадавшим в ДТП: компенсации выросли почти втрое
В апреле 2025 года Моторное (транспортное) страховое бюро Украины (МТСБУ) осуществило 2429 регламентных выплат из Фонда защиты пострадавших на общую сумму 123,7 млн грн.
Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на МТСБУ.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года это почти трехэтажный рост: количество выплат увеличилось на 181,8%, а их сумма – на 177,2%.
Наибольшую долю выплат (66,3%) составили компенсации пострадавшим в ДТП по потерявшим членство в Бюро страховыми компаниями. За месяц МТСБУ произвело 1888 таких выплат на сумму 82,07 млн грн.
Стремительный рост стал возможен благодаря вступлению в силу норм Закона №3720-IX, позволяющих МТСБУ оперативно компенсировать убытки без ожидания решения суда о банкротстве страховщика.
Новый механизм существенно сократил сроки рассмотрения дел и усилил защиту потерпевших в ДТП, которые раньше оставались без выплат из-за проблем со страховой компанией.
Другие категории выплат
- 33,09 млн грн (26,7% от общей суммы) было выплачено за ДТП, совершенные незастрахованными транспортными средствами. МТСБУ провело 428 таких выплат, что на 0,94% больше, чем в прошлом, а сумма выплат выросла на 19,2%. Для сравнения, в апреле 2024 года эта категория составила 62,2% всех выплат;
- 97 выплат на 7,42 млн грн было произведено пострадавшим в ДТП по вине водителей льготных категорий (участники боевых действий, лица с инвалидностью и т.п.). Это на 28,6% меньше по количеству и на 19% меньше по сумме чем в апреле 2024 года;
- Выплаты за ДТП с неустановленными транспортными средствами существенно сократились — всего 3 случая на 170 тыс. грн, против 8 выплат за аналогичный период в прошлом году.
Кроме регламентных выплат, МТСБУ в апреле вернуло 1,01 млн грн гарантийных взносов страховым компаниям, являющимся членами Бюро.
Напомним, в первом квартале 2025 года МТСБУ произвело 5 242 регламентных выплат из Фонда защиты пострадавших на общую сумму 290,3 млн грн. Это в 2,6 раза больше по числу и в 2,5 раза больше по сумме, чем за аналогичный период 2024 года.