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Украинские страховые за четыре месяца выплатили более 1,9 млрд грн за ДТП

страховые выплаты
Страховые выплаты по ДТП превысили 1,9 млрд грн за 4 месяца / Freepik

За период с января по апрель 2025 года страховые компании в Украине уже выплатили пострадавшим в ДТП более 1,9 миллиарда гривен. Эти средства покрыли убытки, которые в противном случае водителям пришлось бы платить из собственного кармана.

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Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Моторное (транспортное) страховое бюро Украины (МТСБУ).

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года суммы компенсаций существенно выросли.

Наибольшая доля – почти 1,3 миллиарда гривен – приходится на возмещение имущественного ущерба. Средний размер одной выплаты в этом году составил 50333 грн, что на 25,2% больше, чем в 2024 году (40189,9 грн).

Выплаты по Европротоколом также возросли: за первые четыре месяца 2025 года страховые компании компенсировали 482,3 млн. грн. Средняя сумма одного такого возмещения составила 22 638 грн, что на 28,6% превышает показатель в прошлом году (17 602 грн).

За ущерб, причиненный жизни и здоровью, выплачено 91,9 млн грн. Здесь средняя сумма одной выплаты составила 59 691 грн, что также больше, чем в прошлом (54 974 грн), хотя рост скромнее — на 8,6%.

Добавим, что в первом квартале 2025 года МТСБУ произвело 5 242 регламентных выплат из Фонда защиты пострадавших на общую сумму 290,3 млн грн. Это в 2,6 раза больше по числу и в 2,5 раза больше по сумме, чем за аналогичный период 2024 года.

Автор:
Татьяна Гойденко