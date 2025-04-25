Выплаты из Фонда защиты пострадавших в ДТП выросли почти втрое в первом квартале

В первом квартале 2025 года Моторное (транспортное) страховое бюро Украины (МТСБУ) осуществило 5 242 регламентных выплат из Фонда защиты пострадавших на общую сумму 290,3 млн грн. Это в 2,6 раза больше по числу и в 2,5 раза больше по сумме, чем за аналогичный период 2024 года.

Об этом говорится в сообщении МТСБУ.

Наибольший объем возмещений пришелся на март — 2 322 выплаты на 122,5 млн грн. Это на 191% больше марта 2024 года. В январе выплатили 75,8 млн грн (+108%), в феврале — 91,9 млн грн (+161%).

Главным фактором резкого роста стало появление нового механизма компенсаций по обязательствам утративших членство в МТСБУ страховщиков (из-за банкротства, ликвидации или несоответствия требованиям регулятора).

Благодаря обновлениям, предусмотренным законом №3720-IX, бюро теперь может производить такие выплаты без судебного решения о банкротстве.

Как следствие, только в этой категории в январе-марте было произведено 3280 выплат на сумму 145,6 млн грн. Для сравнения, в прошлом году только 15 выплат на 0,4 млн грн. Удельный вес таких компенсаций в общем объеме выплат МТСБУ вырос с 0,35% до более чем 50%.

На втором месте по объему – выплаты пострадавшим в ДТП по вине незастрахованных транспортных средств. В первом квартале этого года их было 1380 на сумму 101 млн грн. Это на 14% больше по количеству и на 27% больше по сумме, чем в первом квартале 2024 года. Несмотря на это, доля таких выплат в общем объеме снизилась с 64,5% до 34,8%.

Еще 512 регламентных выплат на сумму 37,5 млн. грн. было осуществлено за водителей льготных категорий: участников боевых действий, лиц с инвалидностью I группы и других. Это 13% от общей суммы выплат. По сравнению с первым кварталом 2024 года количество таких выплат выросло на 19%, а объем — почти на 29%.

Минимальные, но важные выплаты производились по ДТП с участием неустановленных транспортных средств — таких было 13 на общую сумму 1,03 млн грн, и один случай компенсации ущерба потерпевшему в ДТП, совершенном угнанным авто — 50 тыс. грн.

Также МТСБУ вернуло 5,1 млн грн гарантийных взносов страховщикам.

Благодаря обновленному законодательству система компенсаций стала более эффективной, а пострадавшие в ДТП более защищены, независимо от статуса или добросовестности страховой компании, связанной с аварией.

В январе 2025 года средняя выплата за одно страховое событие по договору обязательного страхования ответственности водителей составила 36 462,6 грн, что на 13,7% больше, чем в январе 2024 года (32 058,6 грн).