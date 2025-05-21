Українські страховики за чотири місяці виплатили понад 1,9 млрд грн за ДТП

За період із січня по квітень 2025 року страхові компанії в Україні вже виплатили постраждалим у дорожньо-транспортних пригодах понад 1,9 мільярда гривень. Ці кошти покрили збитки, які в іншому випадку водіям довелось би сплачувати з власної кишені.

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на Моторне (транспортне) страхове бюро України (МТСБУ).

Порівняно з аналогічним періодом минулого року, суми компенсацій суттєво зросли.

Найбільша частка — майже 1,3 мільярда гривень — припадає на відшкодування майнової шкоди. Середній розмір однієї виплати цього року склав 50 333 грн, що на 25,2% більше, ніж у 2024 році (40 189,9 грн).

Виплати за Європротоколом також зросли: за перші чотири місяці 2025 року страхові компанії компенсували 482,3 млн грн. Середня сума одного такого відшкодування сягнула 22 638 грн, що на 28,6% перевищує показник минулого року (17 602 грн).

За шкоду, завдану життю та здоров’ю, виплачено 91,9 млн грн. Тут середня сума однієї виплати склала 59 691 грн, що також більше, ніж торік (54 974 грн), хоча зростання скромніше — на 8,6%.

Додамо, що у першому кварталі 2025 року МТСБУ здійснило 5 242 регламентні виплати з Фонду захисту потерпілих на загальну суму 290,3 млн грн. Це в 2,6 раза більше за кількістю і в 2,5 раза більше за сумою, ніж за аналогічний період 2024 року.