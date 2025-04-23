"Зелена картка": українські водії уклали майже 300 тисяч договорів з початку року

За І квартал 2025 року українські автовласники уклали 298 518 міжнародних договорів страхування "Зелена картка", що на 12,51% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

Про це повідомляє Моторне (транспортне) страхове бюро України (МТСБУ).

Зазначається, що однією з причин цього зниження є зміна умов перебування транспортних засобів з українською реєстрацією в деяких країнах Європи, що змусило їх власників переоформлювати автомобілі на місцеву реєстрацію та користуватися послугами іноземних страхових компаній.

Лідери ринку

За даними МТСБУ, найбільшу кількість укладених договорів міжнародного страхування "Зелена картка" мають страховики:

"Українська страхова група" – 67 237 шт.,

"ТАC" – 59 359 шт.,

"Княжа вієнна іншуранс груп", – 32 333 шт.,

"ПЗУ Україна" – 28 583 шт.,

"Гардіан" – 24 093 шт.

1,2 млрд грн страхових премій

Як повідомляють аналітики, у І кварталі 2025 року страхові премії за міжнародними договорами страхування зросли на 2,83% порівняно з аналогічним періодом 2024 року та склали понад 1,2 млрд грн. Лідерами за сумою нарахованих страхових премій за І квартал 2025 року стали "ТАС", "Українська страхова група" та "ПЗУ Україна".

У січні–березні 2025 року іноземні врегулювальники подали 3 626 вимог щодо ДТП, скоєних українськими водіями за кордоном — це на 8,8% менше, ніж за аналогічний період 2024 року. Сума сплаченого відшкодування становила 12,4 млн євро, що на 2,89% менше, ніж торік.

"Зменшення кількості вимог пов’язане передусім зі скороченням обсягів укладання договорів міжнародного страхування "Зелена картка". Водночас загальний обсяг виплат за такими випадками традиційно залишається високим. Це зумовлено як тривалим періодом урегулювання збитків (виплати можуть здійснюватися роками після ДТП), так і особливостями законодавства країн, де трапляються ДТП, — у деяких регіонах суми відшкодування є дуже значними", - підкреслюють в МТСБУ.

За І квартал 2025 року найбільша кількість урегульованих вимог від іноземних врегулювальників стосувалася договорів "Зелена картка", укладених з СК "ТАС" - 1 060 штук, а загальна сума відшкодування за ними становить 3,3 млн євро.

Що таке "Зелена картка"

Зауважимо, що "Зелена картка" – це міжнародний страховий поліс автоцивільної відповідальності, який забезпечує відшкодування збитків, заподіяних життю, здоров’ю та/або майну третіх осіб унаслідок ДТП.

Цей страховий сертифікат діє у 48 країнах-членах системи і гарантує виплату компенсацій потерпілим у ДТП, спричинених водієм-страхувальником.

Страхове покриття "Зеленої картки" відповідає законодавчим нормам країни, де сталася ДТП. Наприклад, у Польщі ліміти компенсацій становлять: за шкоду, завдану життю та здоров’ю - 5,21 млн євро, майну - 1,05 млн євро. У більшості країн ліміти сягають мільйонів євро, а в деяких випадках вони необмежені. Тому перед поїздкою важливо ознайомитися з умовами страхового покриття у країні перебування.

Водій, забезпечений сертифікатом "Зелена картка", має право на:

відшкодування шкоди, завданої постраждалим у ДТП з його вини, яке відбулося в країні-члені системи;

отримання компенсації у випадку ДТП з вини водія-іноземця від іноземного страховика відповідальності такого водія;

отримання компенсації у випадку ДТП з вини водія незастрахованого транспорту (виплати відбуваються національним бюро чи гарантійним фондом країни, де сталося ДТП).

Максимальний розмір страхових платежів за договорами "Зелена картка" в євро встановлює Кабінет Міністрів України, а МТСБУ періодично калькулює тарифи в залежності від змін офіційного валютного курсу. Нові розміри єдиних страхових платежів за посиланням.