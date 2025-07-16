Украинцы стали меньше оформлять "Зеленую карту": за полгода — всего 654 тысяч договоров

В первом полугодии 2025 года украинские автовладельцы заключили 654 038 международных договоров страхования "Зеленая карта". Это на 8,74% меньше, чем за аналогичный период 2024 года.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Моторно (транспортного) страхового бюро Украины.

Основной причиной понижения стало сокращение разрешенных сроков пребывания автомобилей с украинской регистрацией в некоторых странах ЕС. Поэтому часть водителей была вынуждена перерегистрировать транспортные средства по месту жительства и пользоваться услугами местных страховщиков.

Наибольшее количество договоров в январе-июне 2025 года оформили следующие компании:

"Украинская страховая группа" – 144 958 договоров;

"ТАС" – 128 668;

"ПЗУ Украина" – 82 259;

"Княжеская Виенная иншкранс групп" – 66 956; "ВУСО" – 47 063.

Несмотря на снижение количества договоров, совокупная сумма страховых премий по "Зеленой карте" уменьшилась всего на 1,67% — до более чем 2,6 миллиарда гривен. Лидерами по объему начисленных премий остаются "ТАС", "Украинская страховая группа" и "ПЗУ Украина".

Такая динамика свидетельствует о частичной стабилизации спроса, однако и дальше зависит от регуляций в странах Европейского Союза.

За I квартал 2025 года украинские автовладельцы заключили 298 518 международных договоров страхования "Зеленая карта", что на 12,51% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.