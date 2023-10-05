В Україні замість інвалідності хочуть ввести "оцінку втрати функціональності"

Міністерство охорони здоров’я підготувало законопроєкт, який змінює методологію встановлення інвалідності й пропонує замість неї оцінку втрати функціональності.

Про це розповів міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко, передає "Укрінформ".

За його словами, уряд прийняв план реформування медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) і з 2025 року будуть запроваджені інші підходи до проведення експертизи та встановлення інвалідності.

"Це глобальна реформа. Вона буде пов’язана з тим, що людина з травмою потрапила на реабілітацію, а звідти завдяки мультидисциплінарній команді через електронні інструменти, у тому числі електронний МСЕК, вона потрапляє у відповідні сфери, аби повернути її функціональність, яку вона втратила через травму або хворобу", - підкреслив Ляшко.

Він зазначив, що найближчим часом буде презентовано законопроєкт, який змінює всю методологію встановлення інвалідності.

"Ми зробили міжнародний класифікатор функціонування (Міжнародну класифікацію функціонування, обмеження життєдіяльності та здоров’я, – ред.) в країні національним класифікатором. Ми відмовляємося від інвалідності як такої, а говоримо про оцінку втрати функціональності", - повідомив Ляшко.

На його думку, Україна має відмовитися від пострадянської моделі визначання інвалідності.

"У нас зараз проблема в тому, що ми женемося за інвалідністю, бо вона дає пільги та компенсації, а не повернення людини в економічний стан. Ми не запитали, що хоче людина, а кажемо, що ось це можемо дати. Це пострадянська модель, від якої ми повинні відмовитися", - констатував міністр.

Зауважимо, в Україні внаслідок війни постійно збільшується кількість інвалідів як серед військових, так і серед цивільних. Тому уряд розробляє програми для залучення таких людей до суспільного життя.

Так, Кабінет міністрів запровадив в Україні експериментальний проект з організації професійного навчання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни в закладах професійної (професійно-технічної) освіти Державної служби зайнятості.

Також Кабінет міністрів затвердив порядок надання роботодавцям компенсації фактичних витрат за облаштування робочих місць працевлаштованих осіб з інвалідністю.

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