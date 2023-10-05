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В Україні замість інвалідності хочуть ввести "оцінку втрати функціональності"
Міністерство охорони здоров’я підготувало законопроєкт, який змінює методологію встановлення інвалідності й пропонує замість неї оцінку втрати функціональності.
Про це розповів міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко, передає "Укрінформ".
За його словами, уряд прийняв план реформування медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) і з 2025 року будуть запроваджені інші підходи до проведення експертизи та встановлення інвалідності.
"Це глобальна реформа. Вона буде пов’язана з тим, що людина з травмою потрапила на реабілітацію, а звідти завдяки мультидисциплінарній команді через електронні інструменти, у тому числі електронний МСЕК, вона потрапляє у відповідні сфери, аби повернути її функціональність, яку вона втратила через травму або хворобу", - підкреслив Ляшко.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Він зазначив, що найближчим часом буде презентовано законопроєкт, який змінює всю методологію встановлення інвалідності.
"Ми зробили міжнародний класифікатор функціонування (Міжнародну класифікацію функціонування, обмеження життєдіяльності та здоров’я, – ред.) в країні національним класифікатором. Ми відмовляємося від інвалідності як такої, а говоримо про оцінку втрати функціональності", - повідомив Ляшко.
На його думку, Україна має відмовитися від пострадянської моделі визначання інвалідності.
"У нас зараз проблема в тому, що ми женемося за інвалідністю, бо вона дає пільги та компенсації, а не повернення людини в економічний стан. Ми не запитали, що хоче людина, а кажемо, що ось це можемо дати. Це пострадянська модель, від якої ми повинні відмовитися", - констатував міністр.
Зауважимо, в Україні внаслідок війни постійно збільшується кількість інвалідів як серед військових, так і серед цивільних. Тому уряд розробляє програми для залучення таких людей до суспільного життя.
Так, Кабінет міністрів запровадив в Україні експериментальний проект з організації професійного навчання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни в закладах професійної (професійно-технічної) освіти Державної служби зайнятості.
Також Кабінет міністрів затвердив порядок надання роботодавцям компенсації фактичних витрат за облаштування робочих місць працевлаштованих осіб з інвалідністю.
Джерело фото: ua.depositphotos.com