Літаки, чипи, виробництво алюмінію: Бахрейн планує інвестувати в економіку США $17 млрд

Наслідний принц Королівства Бахрейн Салман бін Хамад Аль Халіфи збирається оголосити про плани інвестувати понад 17 мільярдів доларів у Сполучені Штати під час зустрічі з президентом Дональдом Трампом, яка відбудеться 16 липня.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на публікацію Reuters.

Представник Білого дому повідомив, що у рамках інвестицій Бахрейн, зокрема підпише угоду між Gulf Air і Boeing, на близько 7 мільярдів доларів за 12 літаків з опціоном ще на шість. Ця угода також включає в себе продаж 40 двигунів GE. Дана домовленість США з Бахрейном була досягнута за сприяння Трампа та міністра торгівлі Говарда Лютніка. Вона дозволить зберегти 30 000 робочих місць у Сполучених Штатах.

Крім того, очікується, що Бахрейн підпише угоди з Oracle і Cisco, адже східна країна прагне збільшити свої інвестиції в енергетичний, технологічний та виробничий сектори США.

За даними представника Білого дому, спадковий принц має намір направити мільярди на збільшення внутрішнього виробництва алюмінію в США, інвестувати у виробництво зрідженого природного газу та закупити найсучасніші чипи штучного інтелекту у партнерстві з американськими гіперскейлерами.

Під час візиту спадковий принц оголосить про намір королівства здійснити ці інвестиції та підписати різні угоди та меморандуми про взаєморозуміння.

За словами американського чиновника, один із цих меморандумів про взаєморозуміння створює основу для початку переговорів із Бахрейном щодо розвитку комерційного ядерного потенціалу. Цьогоріч король Бахрейну Хамад ібн Іса аль-Халіфа відвідає Вашингтон, щоб "завершити ці угоди та закріпити прогрес, досягнутий у побудові економічного процвітання двох країн".

Нагадаємо, виробник чипів Micron збільшує інвестиції в США до 200 мільярдів доларів.