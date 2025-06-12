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Виробник чипів Micron збільшує інвестиції в США до 200 мільярдів доларів

офіс Micron, дерева
Американська компанія Micron збільшує інвестиції у вітчизняне виробництво. / Вікіпедія

Американська транснаціональна корпорація, виробник мікросхем Micron Technology на тлі торговельних мит і прагнення президента Дональда Трампа перенести ланцюжки поставок напівпровідників до Сполучених Штатів збільшує свої інвестиції у вітчизняні проєкти приблизно до 200 мільярдів доларів.

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на публікацію Reuters.

За словами представників компанії, це означає, що окрім запланованих вливань у сумі 150 млрд доларів, Micron додасть додаткові інвестиції у розмірі 30 мільярдів. Такі капіталовкладення перевищують попередні плани виробника чипів, внаслідок чого його акції впали приблизно на 1% на премаркеті.

Тепер Micron приєдналася до низки американських технологічних компаній та виробників мікросхем, які оголосили про сотні мільярдів доларів внутрішніх інвестицій на тлі зусиль Трампа з виробництва більшої кількості напівпровідників на американській території.

Лідер в області чіпів для ШІ та клієнт Micron  Nvidia заявила у квітні, що планує побудувати в США сервери штучного інтелекту вартістю до 500 мільярдів доларів протягом наступних чотирьох років за допомогою таких партнерів, як тайванська TSMC.

Додаткові інвестиції Micron будуть спрямовані на будівництво другої передової фабрики з виробництва чипів пам'яті у Бойсі, штат Айдахо, та розширення виробничого підприємства у Манассасі, штат Вірджинія.

"Ці інвестиції покликані дозволити Micron задовольнити очікуваний ринковий попит, зберегти частку і підтримати мету корпорації з виробництва 40% своєї DRAM в США. Інвестиції Micron спрямовані на те, щоб принести в США передові можливості —  виробничу технологію, необхідну для високошвидкісної пам'яті (HBM), яка широко використовується на ринку ШІ", — йдеться у заяві компанії.

Компанія також виділить близько 50 мільярдів доларів на науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи.

Нагадаємо, компанія Oracle планує витратити близько $40 млрд на високопродуктивні комп'ютерні чипи Nvidia для будівництва одного з найбільших у світі центрів обробки даних OpenAI у США.

Автор:
Тетяна Ковальчук