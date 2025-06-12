Производитель чипов Micron увеличивает инвестиции в США до 200 миллиардов долларов

Американская транснациональная корпорация, производитель микросхем Micron Technology на фоне торговых пошлин и стремление президента Дональда Трампа перенести цепочки поставок полупроводников в Соединенные Штаты увеличивает свои инвестиции в отечественные проекты примерно до 200 миллиардов долларов.

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Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на публикацию Reuters.

По словам представителей компании, это означает, что помимо запланированных вливаний в сумме 150 млрд долларов, Micron добавит дополнительные инвестиции в размере 30 миллиардов. Такие капиталовложения превышают предварительные планы производителя чипов, в результате чего его акции упали примерно на 1% на премаркете.

Теперь Micron присоединилась к ряду американских технологических компаний и производителей микросхем, объявивших о сотнях миллиардов долларов внутренних инвестиций на фоне усилий Трампа по производству большего количества полупроводников на американской территории.

Лидер в области чипов для ШИ и клиент Micron Nvidia заявила в апреле, что планирует построить в США серверы искусственного интеллекта стоимостью до 500 миллиардов долларов в течение следующих четырех лет с помощью таких партнеров как тайваньская TSMC.

Дополнительные инвестиции Micron будут направлены на строительство второй передовой фабрики по производству чипов памяти в Бойсе, штат Айдахо, и расширение производственного предприятия в Манассасе, штат Вирджиния.

Эти инвестиции призваны позволить Micron удовлетворить ожидаемый рыночный спрос, сохранить долю и поддержать цель корпорации по производству 40% своей DRAM в США. Инвестиции Micron направлены на то, чтобы принести в США передовые возможности. производственную технологию, необходимую для высокоскоростной памяти (HBM), широко используемой на рынке ИИ», — говорится в заявлении компании.

Компания также выделит около 50 млрд долларов на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы.

Напомним, компания Oracle планирует потратить около $40 млрд на высокопроизводительные компьютерные чипы Nvidia для строительства одного из крупнейших в мире центров обработки данных OpenAI в США.