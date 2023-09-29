Система образования РФ обанкротилась, ибо моральный компас сломан, но в Украине так не будет - Зеленский

Президент Владимир Зеленский считает нравственное состояние российского общества свидетельством банкротства тамошней образовательной системы. Об этом он сказал в вечернем видеообращении.

По словам главы государства, в нынешнюю 82-ю годовщину массовых расстрелов евреев нацистами в Бабьем Яру в Киеве и в канун Дня работников образования он встретился с учителями – "теми, от кого, собственно, зависит сохранение исторической памяти и во многом человечности".

"Поблагодарил сегодня всех украинских учителей, воспитателей, преподавателей, наставников. Всех, кто выполняет одну из самых почетных миссий в жизни, – учит детей тому, что необходимо, чтобы не упустить свою судьбу и быть крепким на жизненном пути", - отметил Зеленский.

Президент указал, что обучение – это всегда больше, чем просто получение знаний и навыков и овладение профессией. По его убеждению, изучение человеческой культуры должно питать силу характера и навыки разграничения между добром и злом.

"И мы видим, в частности, по тому, что делает Россия, что такое, когда система образования обанкротилась, когда моральный компас людей и всего общества сломан. Зло тогда властвует в такой стране. В Украине этого никогда не будет. Не только благодаря силе нашего оружия, но и благодаря силе нашего духа, силе украинских характеров, нашей человечности, которая обязательно победит", - заявил Зеленский.

Глава государства также добавил, что нынешняя неделя "значительно усилила наше государство и наших людей", а 30 сентября ожидаются "важные новости" для всей Украины, в том числе для украинских военных, однако не пояснил, что имеет в виду.

Напомним, что педагоги есть и среди жертв российских обстрелов в Украине. Так, в августе в результате атаки российского беспилотника типа Shahed было разрушено здание одной из школ в Ромнах Сумской области: погибли директор и трое сотрудников. В конце июня российские оккупанты обстреляли школу в селе Сергеевка Донецкой области, убив учительницу и бухгалтера и ранив еще шестерых сотрудников.