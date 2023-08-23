Россияне ударом дрона разрушили школу в Ромнах: есть погибшие (ФОТО)

Здание одной из школ в Ромнах Сумской области было полностью разрушено 23 августа в результате удара российского беспилотника типа Shahed. Как сообщили в областной военной администрации, дрон атаковал учебное заведение в 10:05.

В свою очередь, как сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко, в результате атаки погибли по меньшей мере двое педагогов. Их тела уже деблокировали спасатели. Еще три человека получили ранения. Есть информация, что под завалами находятся еще двое сотрудников учреждения.

По данным Главного управления полиции в Сумской области, ранения получили четыре человека, находившихся неподалеку от места попадания. Поисково-спасательная операция продолжается.

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При процессуальном руководстве Сумской областной прокуратуры начато расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (часть 2 статьи 438 Уголовного кодекса).

Напомним также, что в июне в результате применения российской армией беспилотников Shahed было полностью разрушено бывшее здание мэрии (с 2021 года - пенсионного фонда) и учебное заведение в другом городе в Сумской области - приграничном Белополье.