Российские войска обстреляли приграничный город в Сумской области: четверо раненых (ФОТО)

Четыре человека были ранены в результате обстрела 22 августа российскими военными окраин города Середина-Буда Шосткинского района. Об этом сообщает Сумская областная прокуратура.

Отмечается, что обстрел из миномета и гранатомета произошел около 13:00. Четверо гражданских мужчин получили ранения. Обломками иссечены фасады частных домов, повреждены транспортные средства.

При процессуальном руководстве Шосткинской окружной прокуратуры начато расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (часть 1 статьи 438 Уголовного кодекса).

Фото: Сумская областная прокуратура

Отметим, что Середино-Будская община практически ежедневно подвергается обстрелам со стороны РФ. В частности, 19 августа там зафиксировали 4 взрыва в результате минометных обстрелов, 18 августа - 13 взрывов в результате минометных обстрелов, а также обстрелы из артиллерии, а 17 августа - 7 таких взрывов.

В результате одного из артобстрелов 18 августа был поврежден частный дом, автокран, два автомобиля, складские помещения, АЗС, ангар и линия электропередачи.

Напомним также, что вражескому удару, но с задействованием беспилотника, подвергся накануне вечером другой город у границы с Россией - Семеновка Черниговской области. В результате там было частично разрушено здание мэрии.