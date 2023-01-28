Российские военные атаковали Сумщину - разрушили дом

Военные Российской Федерации 28 января нанесли удар по приграничным районам Сумской области. В результате атаки зафиксировали многочисленные разрушения, одно здание фактически разрушено.

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Об этом сообщила пресс-служба ОК "Північ".

Всего в результате обстрела повреждено более 10 жилых домов и несколько других построек.

"Российская армия в результате очередного обстрела разрушила жилой дом в пограничном населенном пункте Сумщины. Около 13:30 поступила информация об 1 взрыве, который нанес, вероятно авиаудар, в центральной части н.п. Середина-Буда", — рассказали в ОК.

Информация о пострадавших среди местного населения уточняется.

Накануне, 23 января, армия РФ обстреляла дом многодетной семьи в Эсманьской громаде Сумской области. Тогда в результате атаки были пострадавшие.

Кроме того, ранее в результате минометного обстрела села Студенок Эсманской громады Сумской области был поврежден с десяток домов, один разрушен полностью, в последнем ранения получил парень.