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Оккупанты нанесли 54 удара по Сумской области

Оккупанты нанесли 54 удара по Сумской области

Российские оккупационные войска в течение дня, 22 декабря, нанесли 54 удара по приграничью Сумской области. Под вражеский огонь попали три громады региона.

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Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

"Белопольскую громаду россияне обстреляли 4 раза из минометов. Всего разорвались 37 мин. Поврежден частный дом, сельский Дом культуры и магазин", - отметил он.

По Хотинской громаде с территории России враг ударил из артиллерии. Там зафиксировали 12 прилетов.

Кроме того, оккупанты обстреляли из минометов пограничное село в Зноб-Новгородской громаде. Там было 5 прилетов.

По словам Живицкого, во всех случаях обошлось без пострадавших.

Напомним, оккупанты 21 декабря нанесли 23 удара по приграничью Сумской области.

Автор:
Нина Комащенко