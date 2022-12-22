- Тип
- Война Война
- Категория
- Происшествия
- Дата публикации
-
Оккупанты нанесли 54 удара по Сумской области
Российские оккупационные войска в течение дня, 22 декабря, нанесли 54 удара по приграничью Сумской области. Под вражеский огонь попали три громады региона.
Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику.
Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки.Поддержать delo.ua
Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.
"Белопольскую громаду россияне обстреляли 4 раза из минометов. Всего разорвались 37 мин. Поврежден частный дом, сельский Дом культуры и магазин", - отметил он.
По Хотинской громаде с территории России враг ударил из артиллерии. Там зафиксировали 12 прилетов.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Кроме того, оккупанты обстреляли из минометов пограничное село в Зноб-Новгородской громаде. Там было 5 прилетов.
По словам Живицкого, во всех случаях обошлось без пострадавших.
Напомним, оккупанты 21 декабря нанесли 23 удара по приграничью Сумской области.