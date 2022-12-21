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Оккупанты нанесли 23 удара по Сумской области

Оккупанты нанесли 23 удара по Сумской области

Российские оккупационные войска в течение дня, 21 декабря, нанесли 23 удара по приграничью Сумской области. Под вражеский огонь попали две громады региона.

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Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

По Середино-Будской громаде российские войска ударили из минометов. Там зафиксировали 3 прилета.

Глуховскую громаду россияне обстреляли из реактивных систем залпового огня. Там было 20 прилетов.

"Люди не пострадали. Верим в наших защитников и защитниц", – отметил Живицкий.

Напомним, 15 декабря оккупанты нанесли 58 ударов по приграничью в Сумской области.

Автор:
Нина Комащенко