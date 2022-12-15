За день Россия нанесла 58 ударов по Сумской области

Российские оккупационные войска в течение дня, 15 декабря, нанесли 58 ударов по приграничью в Сумской области. Во вражеский огонь попали две громады региона.

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Об этом сообщил руководитель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

Краснопольскую громаду враг дважды обстрелял из минометов. В общей сложности там зафиксировали 43 попадания.

В Миропольской громаде 15 вражеских мин разорвались в окрестностях одного из пограничных сел.

"В обоих случаях без жертв и разрушений. Верим в наших защитников и защитниц", - добавил Живицкий.

Ранее, вечером 9 декабря страна-агрессор РФ нанесла ракетный удар по Великописаревской общине Сумской области. Тогда ракета С-300 разорвалась в центре населенного пункта и повредила 20 частных домов, многоквартирный дом, помещение пожарной части, исполнительной службы, отделение банка, 5 магазинов и автомобили.

30 ноября оккупационные войска обстреляли Белополье в Сумской области, в результате чего погиб 15-летний мальчик, а также разрушена часть больницы.