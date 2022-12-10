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Оккупанты ударили ракетами по Сумщине: повреждены 20 частных домов и многоэтажка
9 декабря вечером страна-агрессор РФ нанесла ракетный удар по Великописаревской общине Сумской области.
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Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.
Он отметил, что ракета С-300 разорвалась в центре населенного пункта и повредила 20 частных домов, многоквартирный дом, помещение пожарной части, исполнительной службы, отделение банка, 5 магазинов и автомобили.
О пострадавших или погибших не сообщается.Подписывайтесь на наш Telegram канал