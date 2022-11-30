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Оккупанты обстреляли Белополье в Сумской области, погиб 15-летний мальчик (ФОТО)
Российские оккупационные войска обстреляли Белополье в Сумской области, в результате чего погиб 15-летний мальчик, а также разрушена часть больницы.
Об этом сообщает глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.
"Город враг обстрелял из САУ (20 прилетов). 15-летний мальчик был в то время на улице. К сожалению, ребенок погиб на месте", - отметил он.
По его словам, также оккупанты обстреляли местную больницу. Российские снаряды взрывались на ее территории именно в то время, когда в медучреждении велся прием и было много пациентов.Подписывайтесь на наш Telegram канал
В результате обстрелов есть масштабные разрушения, повреждены стоматологический и хирургический кабинеты. Выбиты почти все окна на всех четырех этажах. Разрушен операционный блок.
На месте работают спасатели, они разбирают завалы.
"Не подлежат ремонту и четыре автомобиля, которые были припаркованы возле больницы. Также снаряды попали в помещение прокуратуры", - добавил Живицкий.
Напомним, российские захватчики 22 ноября обстреляли четыре общины в Сумской области.