В Сумской области захватчики обстреляли четыре общины

Российские захватчики обстреляли четыре общины в Сумской области, сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко утром во вторник. К счастью, жертв нет.

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"Зафиксировано около 100 прилетов из минометов, САУ, РСЗО. Российские террористы обстреляли четыре территориальные общины: Глуховскую, Середино-Будскую, Хотинскую и Зноб-Новгородскую", - написал Тимошенко в телеграмм-канале.

В результате обстрела повреждено здание заведения культурное и частный дом. В селе Кондратовка Хотинского общества также повреждены частные дома и здания. На севере области из-за обстрелов повреждена линия электропередач.

Напомним, вечером 21 ноября российские кафиры обстреляли пограничную деревню в Сумской области. Известно по меньшей мере о пяти жилищах, которые значительно пострадали. Там выбиты окна с рамами, частично разрушены стены и крыши. Также поврежден газопровод. Люди не пострадали.

Также армия страны-агрессора РФ 21 ноября нанесла ракетный удар по селам. Запорожской области. Взрывами разрушены и повреждены жилые дома.