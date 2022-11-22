В Сумській області загарбники обстріляли чотири громади

Російські загарбники обстріляли чотири громади в Сумській області, повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко вранці у вівторок. На щастя, жертв немає.

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"Зафіксовано близько 100 прильотів із мінометів, САУ, РСЗВ. Російські терористи обстріляли чотири територіальні громади: Глухівську, Середино-Будську, Хотінську та Зноб-Новгородську", - написав Тимошенко в телеграм-каналі.

Унаслідок обстрілу пошкоджено будівлю закладу культурну та приватний будинок. У селі Кіндратівка Хотінської громади також пошкоджено приватні будинки і будівлі. На півночі області через обстріли пошкоджено лінію електропередач.

Нагадаємо, увечері 21 листопада російські окупанти обстріляли прикордонне село в Сумській області. Відомо щонайменше про п’ять осель, які значно постраждали. Там вибиті вікна із рамами, частково зруйновані стіни та дахи. Також пошкоджений газопровід. Люди не постраждали.

Також армія країни-агресора РФ 21 листопада завдала ракетного удару по селах Запорізької області. Вибухами зруйновані та пошкоджені житлові будинки.