Оккупанты обстреляли Сумщину

В вечере 21 ноября российские оккупанты обстреляли пограничную деревню в Сумской области. Об этом на своем телеграмм-канале сообщил глава Сумской ОГА Дмитрий Живицкий.

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"Хотинская община сегодня пострадала от обстрелов из России. Враг ударил по приграничной деревне одновременно из нескольких видов оружия. 20 мин, 8 снарядов из артиллерии и еще 10 из "Градов" разорвались у домов мирных жителей", - написал Живицкий.

Он добавил, что известно по меньшей мере о пяти жилищах, которые значительно пострадали. Там выбиты окна с рамами, частично разрушены стены и крыши.

Также поврежден газопровод. Люди не пострадали.

Напомним, армия страны-агрессора РФ 21 ноября нанесла ракетный удар по селам Запорожской области. Взрывами разрушены и повреждены жилые дома.