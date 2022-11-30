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Оккупанты продолжают обстреливать Харьковщину: в Казачьей Лопане разрушен многоквартирный дом
Российские оккупационные войска продолжают обстреливать Харьковскую область и наносить удары с артиллерии и РСЗО по населенным пунктам прифронтовых районов.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
"Снова под обстрелами Купянский район: оккупанты в течение суток наносили артиллерийские и ракетные удары. В Куриловской общине в результате обстрелов горели хозяйственные постройки, разрушены крыши двух домов, попадание на территории образовательного учреждения", - отметил он.
Руководитель области также сообщил, что в Казачьей Лопане в Харьковском районе обстрелы россиян разрушили 4 квартиры многоквартирного дома. К счастью, жертв и пострадавших нет.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Под обстрелами остается и Волчанская община. Обошлось без пострадавших.
Кроме того, минная опасность на Харьковщине все еще высока.
Так, 51-летний мужчина в Салтовском районе Харькова обнаружил взрывоопасный предмет. Пострадавший госпитализирован с взрывной травмой, состояние медики оценивают как среднее.
"В очередной раз обращаемся к жителям: не пытайтесь самостоятельно обезвредить взрывоопасные предметы! Обращайтесь к специалистам", - подчеркнул Синегубов.
Напомним, в Изюмском районе 40-летний мужчина получил травму, наступив на обочине дороги на взрывоопасный предмет.