Оккупанты продолжают обстреливать Харьковщину: в Казачьей Лопане разрушен многоквартирный дом

Российские оккупационные войска продолжают обстреливать Харьковскую область и наносить удары с артиллерии и РСЗО по населенным пунктам прифронтовых районов.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"Снова под обстрелами Купянский район: оккупанты в течение суток наносили артиллерийские и ракетные удары. В Куриловской общине в результате обстрелов горели хозяйственные постройки, разрушены крыши двух домов, попадание на территории образовательного учреждения", - отметил он.

Руководитель области также сообщил, что в Казачьей Лопане в Харьковском районе обстрелы россиян разрушили 4 квартиры многоквартирного дома. К счастью, жертв и пострадавших нет.

Под обстрелами остается и Волчанская община. Обошлось без пострадавших.

Кроме того, минная опасность на Харьковщине все еще высока.

Так, 51-летний мужчина в Салтовском районе Харькова обнаружил взрывоопасный предмет. Пострадавший госпитализирован с взрывной травмой, состояние медики оценивают как среднее.

"В очередной раз обращаемся к жителям: не пытайтесь самостоятельно обезвредить взрывоопасные предметы! Обращайтесь к специалистам", - подчеркнул Синегубов.

Напомним, в Изюмском районе 40-летний мужчина получил травму, наступив на обочине дороги на взрывоопасный предмет.