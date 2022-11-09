Россия направила 190 снарядов и мин на Сумскую область

Российские оккупационные войска 9 ноября выпустили 190 снарядов и мин по приграничным населенным пунктам Сумской области. Во вражеский огонь попали семь громад региона.

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Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

По его словам, под обстрелами оказалась Зноб-Новгородская громада, в 11:30 по окрестностям одного из сел российские военные стреляли из минометов. Было 8 взрывов.

В Хотинской громаде под обстрелами находились два приграничных села. Около 12:00 враг вел огонь из САУ (6 "прилетов") и почти одновременно выпустил по другому селу 42 снаряда.

"Краснопольская громада: в 13:30 враг сбросил взрывчатку с беспилотника. Также в это время зафиксировано 58 "прилетов" из АГС со стороны России. Еще одну взрывчатку типа ВОГ россияне сбросили с беспилотника на соседнее пограничное село. Без разрушений", - отметил он.

Кроме того, около 14:00 оккупанты обстреляли два села Эсманской громады. По одному было выпущено 20 снарядов из реактивной системы залпового огня. Использовали при этом зажигательные боеприпасы. В результате чего загорелось поле с кукурузой. По другому населенному пункту было 15 "прилетов" из РСЗО.

По Миропольской громаде враг стрелял из минометов, было 15 взрывов и еще три "прилета" из САУ. Шалыгинскую громаду россияне обстреляли тоже из минометов, зафиксировано 10 "прилетов".

Середино-Будская громада тоже страдала от минометных обстрелов из России, было 8 взрывов.

Напомним, армия Российской Федерации 6 ноября дважды за день открывала огонь по Ворожбянской громаде в Сумской области. В результате второго обстрела погибла женщина.