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Россия нанесла прицельные удары по жилым домам в Сумской области

Россия нанесла прицельные удары по жилым домам в Сумской области

Военные Российской Федерации вечером 4 ноября отрыли огонь по приграничной деревне Белопольской общины. Об этом сообщил руководитель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

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оккупанты направили 28 снарядов из САУ на мирных жителей. В результате обстрела повреждены по меньшей мере 3 жилых дома и еще четыре хозяйственных помещения.

Фото 2 — Россия нанесла прицельные удары по жилым домам в Сумской области
Фото 3 — Россия нанесла прицельные удары по жилым домам в Сумской области
Фото 4 — Россия нанесла прицельные удары по жилым домам в Сумской области
Фото 5 — Россия нанесла прицельные удары по жилым домам в Сумской области
Фото 6 — Россия нанесла прицельные удары по жилым домам в Сумской области
Фото 7 — Россия нанесла прицельные удары по жилым домам в Сумской области
Фото 8 — Россия нанесла прицельные удары по жилым домам в Сумской области
Фото 9 — Россия нанесла прицельные удары по жилым домам в Сумской области
Фото 10 — Россия нанесла прицельные удары по жилым домам в Сумской области

"Были прямые попадания в квартиру. От них остались сквозные дыры в крышах, разбиты стены, уничтожено имущество местных жителей", - отметил Живицкий.

По предварительным данным, люди не пострадали. Детали уточняются.

До этого, 2 ноября, в течение дня оккупанты семь раз открывали огонь по приграничной Сумской области. Враг выпустил по общинам региона более 140 различных снарядов и мин.

Днем ранее, 1 ноября, российские оккупационные войска   использовали   около сотни снарядов и мин для нанесения ударов по приграничным населенным пунктам в Сумской области. Во вражеский огонь попали шесть общин региона.

До этого 17 октября армия страны-агрессора РФ ударила по критической инфраструктуре в Сумской области. Тогда пострадали. 12 октября оккупационные войска также обстреляли объекты инфраструктуры в регионе.

Автор:
Вита Молодан