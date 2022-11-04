Россия нанесла прицельные удары по жилым домам в Сумской области

Военные Российской Федерации вечером 4 ноября отрыли огонь по приграничной деревне Белопольской общины. Об этом сообщил руководитель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

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оккупанты направили 28 снарядов из САУ на мирных жителей. В результате обстрела повреждены по меньшей мере 3 жилых дома и еще четыре хозяйственных помещения.

"Были прямые попадания в квартиру. От них остались сквозные дыры в крышах, разбиты стены, уничтожено имущество местных жителей", - отметил Живицкий.

По предварительным данным, люди не пострадали. Детали уточняются.

До этого, 2 ноября, в течение дня оккупанты семь раз открывали огонь по приграничной Сумской области. Враг выпустил по общинам региона более 140 различных снарядов и мин.

Днем ранее, 1 ноября, российские оккупационные войска использовали около сотни снарядов и мин для нанесения ударов по приграничным населенным пунктам в Сумской области. Во вражеский огонь попали шесть общин региона.

До этого 17 октября армия страны-агрессора РФ ударила по критической инфраструктуре в Сумской области. Тогда пострадали. 12 октября оккупационные войска также обстреляли объекты инфраструктуры в регионе.