Оккупанты атаковали Днепропетровщину дронами-камикадзе, обстреливали "Градами" и тяжелой артиллерией

Армия страны-агрессора РФ продолжает террор Днепропетровской области. В ночь на 14 октября россияне в очередной раз накрыли огнем Никопольщину из "Градов", тяжелой артиллерии. Также враг атаковал область дронами-камикадзе.

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Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

"Россияне всю ночь атаковали область из разного оружия. Наши защитники из воздушного командования "Восток" после полуночи уничтожили над Днепровским и Никопольским районами четыре дрона-камикадзе", - отметил Резниченко.

В Синельниковском районе враг обстрелял Межевскую общину. Раненый 51-летний мужчина. Он находится в больнице. Повреждены промышленное предприятие и дома людей.

Никопольский район российские оккупационные войска испытывали "Градами", тяжелой артиллерией и дронами.

В Мировской, Красногригоровской и Первомайской общинах повреждены частные дома, водопровод и линия электропередач.

По словам главы области, жертв среди гражданского населения нет.

Напомним, российские оккупационные войска всю ночь 13 октября терроризировали Никопольщину "Градами" и тяжелой артиллерией .

А в ночь на 12 октября россияне выпустили по Никополю более 100 снарядов. Тяжело ранили 6-летнюю девочку. Ей ампутировали две ноги.