- Тип
- Война Война
- Категория
- Происшествия
- Дата публикации
-
Оккупанты атаковали Днепропетровщину дронами-камикадзе, обстреливали "Градами" и тяжелой артиллерией
Армия страны-агрессора РФ продолжает террор Днепропетровской области. В ночь на 14 октября россияне в очередной раз накрыли огнем Никопольщину из "Градов", тяжелой артиллерии. Также враг атаковал область дронами-камикадзе.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.
"Россияне всю ночь атаковали область из разного оружия. Наши защитники из воздушного командования "Восток" после полуночи уничтожили над Днепровским и Никопольским районами четыре дрона-камикадзе", - отметил Резниченко.
В Синельниковском районе враг обстрелял Межевскую общину. Раненый 51-летний мужчина. Он находится в больнице. Повреждены промышленное предприятие и дома людей.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Никопольский район российские оккупационные войска испытывали "Градами", тяжелой артиллерией и дронами.
В Мировской, Красногригоровской и Первомайской общинах повреждены частные дома, водопровод и линия электропередач.
По словам главы области, жертв среди гражданского населения нет.
Напомним, российские оккупационные войска всю ночь 13 октября терроризировали Никопольщину "Градами" и тяжелой артиллерией .
А в ночь на 12 октября россияне выпустили по Никополю более 100 снарядов. Тяжело ранили 6-летнюю девочку. Ей ампутировали две ноги.